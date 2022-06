Unipampa implementa Sistema de Registro Eletrônico de Frequência

Share on Email

A Universidade Federal do Pampa (Unipampa) está implementando o Sistema de Registro Eletrônico de Frequência (Sisref), que substitui o preenchimento da folha ponto.

O processo de implementação começou em junho e se estenderá até setembro de 2022. O Sisref vai ao encontro do processo de modernização e informatização do serviço público e atende uma das exigências dos órgãos de controle externo como o Tribunal de Contas da União (TCU) e a Controladoria-Geral da União (CGU).

O uso do Sisref pelos servidores da Unipampa seguirá o seguinte cronograma:

A partir de 1º de junho de 2022 – Unidade Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progepe);

A partir de 1º de julho de 2022 – Unidade Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (DTIC);

A partir de 1º de agosto de 2022 – Todas as Unidades da Reitoria;

A partir de 1º de setembro de 2022 – Todas as Unidades Acadêmicas.

Conforme o pró-reitor de Gestão de Pessoas, Edward Pessano, o servidor deverá acessar o sistema e fazer o login diariamente para registrar sua carga horária de trabalho.

Segundo Pessano, a implementação ocorrerá por etapas, a fim de identificar a necessidade de possíveis correções, por isso, as unidades da Progepe e DTIC são as primeiras a utilizar o Sisref, já que estão diretamente ligadas à implementação do sistema na Unipampa.

Em caso de dúvidas, os servidores podem contatar a Divisão de Registros e Movimentações Funcionais (DRMF) pelo e-mail drmf.progepe@unipampa.edu.br ou diretamente a Progepe pelo e-mail progepe@unipampa.edu.br.

A Progepe também irá realizar uma live para apresentação do Sisref e para esclarecer possíveis dúvidas dos servidores. A transmissão será feita pelo canal no YouTube da Progepe, no dia 22 de junho, às 16h.