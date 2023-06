Caminhão de mudança, com placas de Alegrete, é interceptado com pistolas e armamento de grosso calibre

Em uma operação realizada pelo Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil, um arsenal que possivelmente seria destinado a uma facção criminosa atuante na região Sul do Rio Grande do Sul foi apreendido na BR-285, em Ijuí. O flagrante ocorreu no último domingo, quando os agentes abordaram um caminhão baú com placas de Alegrete, utilizado em serviços de mudança. Dois alegretenses de 46 e 25 anos foram presos durante a operação. O homem de 46 anos com antecedentes criminais por furto qualificado, já o outro sem antecedentes.

No veículo, os policiais civis encontraram dois fuzis, um de calibre 556 e outro de calibre 762, sendo que a segunda arma é de uso restrito das forças de segurança e militares. Além disso, foram apreendidas 17 pistolas de calibres 40 e nove milímetros, acompanhadas de carregadores. Também foram recolhidos telefones celulares, que serão analisados como parte da investigação.

A ação contou com o apoio da equipe da Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Ijuí, que trocou informações sobre um caminhão de mudança que circulava regularmente por diversas regiões do Rio Grande do Sul. O veículo sempre retornava à região Sul do estado, trafegando por locais incompatíveis com uma suposta atividade comercial. Essas informações foram fundamentais para desencadear a operação.

As investigações indicam que o armamento apreendido provavelmente seria utilizado pela facção criminosa para proteção e ataque aos rivais na disputa pelo controle do tráfico de drogas na região. Um dos indivíduos presos reside na região da Fronteira e o outro na região Sul. O delegado Guilherme Dill, responsável pelo caso, informou que o trabalho policial teve início há quatro meses. Segundo ele, aproximadamente 90% das armas apreendidas “estão raspadas e provavelmente foram adquiridas legalmente”. A origem dessas armas ainda está sendo investigada. Dill ressaltou que as facções estão se armando de forma a manter um conflito bélico e aumentar o número de homicídios na região.

O diretor geral do Denarc, delegado Carlos Wendt, destacou a importância de retirar armas das ruas, principalmente no combate ao tráfico de drogas, que é considerado o crime mãe que regula outros delitos, como homicídios. Wendt afirmou que a apreensão dessas armas significa salvar dezenas de vidas. Ele também ressaltou que a estratégia de interiorização das ações do Denarc faz parte de uma determinação da Chefia de Polícia Civil e da Secretaria de Segurança Pública do estado.

A polícia continuará investigando a origem das armas e a ligação da facção criminosa com o abastecimento de armamentos. A apreensão desse arsenal representa mais um avanço no combate ao crime organizado e na promoção da segurança na região.

Foto: divulgação Polícia Civil