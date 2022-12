Comerciários: ano de superação e acertos nas convenções coletivas

O Ano de 2022 vivemos a pós pandemia, com muito esforço de todos os lados tanto, o patronal como o laboral, tentando se reinventar para voltar a aquecer economia. Mesmo assim, com a carestia da cesta básica e de todos os itens para sobrevivência de um ser humano, a insegurança alimentar é uma das coisas que deixa o consumidor tímido para assumir prestações longas e até a curto prazo. Em quase todas as famílias tem alguém desempregado e precisando de ajuda, diz Elaine Muller – presidente do Sindicato dos Comerciários.



Em termos de conquistas ela ressalta o fechamento de todas as convenções coletivas do comércio que é dividido em seguimentos. “O último que fechamos foi o Varejista (lojas) com data base em outubro que deverão estar recebendo seus reajustes agora no mês de novembro e as diferenças todas sanadas até março de 2023. Os outros seguimentos do comércio com data base em junho que são: mercados, farmácias, bebidas, funerárias; ópticas, bebidas, atacadistas serão acertados até o mês de agosto de 2023 e já devem estar com seus reajustes e diferenças sanadas pelas empresas.

A sindicalista acredita que o problema maior que enfrentaram ainda são as mudanças que virão com a reforma trabalhista, onde os “maus” patrões acreditam não existir mais leis a serem cumpridas.

E, também com a reforma, as entidades sindicais continuaram com as mesmas obrigações, mas com o orçamento muito apertado para tantas demandas, precisamos nos reinventar e retirar muitos benefícios que eram ofertados aos sócios e contribuintes, atesta. Diz que, infelizmente, ainda falta no trabalhador a consciência de classe onde ele precisa entender que sozinho não tem forças para conseguir benefícios, como auxílio creche, auxilio estudante, quebra de caixa, triênio, quinquênio benefícios esses que não estão na CLT e sim nas convenções coletivas. O Sindicato diz que não pode deixar de ressaltar os reajustes de salários que com a pandemia tiveram que negociar parcelamentos, mas mesmo assim não deixaram de exigir que o trabalhador ganhasse a inflação do período, e que se não fosse o Sindicato, certamente, não teriam como negociar diretamente com o patrão. -, Ressaltamos sempre que a entidadae não recebe nada do governo quem mantém essa atividade são os próprios trabalhadores.

-Existem muitas empresas sérias e que reconhecem o nosso trabalho e estas continuam homologado suas rescisões no Sindicato e pagam as contribuições normalmente (Estes patrões dizem que a essa homologação traz uma tranquilidade para as duas partes). Na homologação são corrigidos quaisquer erros que possam ocorrer na rescisão e até de algum direito suprimido. Porém, não descartam nunca as ações na justiça, caso aja algum eventual desacordo de valores que seja direito do trabalhador e que o patrão deixou de cumprir e que não se consiga entrar num consenso na hora de homologar a rescisão.

Os Desafios para 2023, diz Elaine Muller, continua sendo o salão de festas aqui junto a sede administrativa ou até mesmo já pensamos na contrução de quisoques com churrasqueiras para os comerciários fazerem uma festinha de aniversário ou uma confraternização entre colegas, A volta das festas dos aniversariantes se tornou iniviável falta pela de recursos financeiros por parte do sindicato, esclarece. O concurso da mais bela comerciária(o) também é um objetivo para 2023.

– São tantas coisas que deixaram de acontecer que nos deixaram saudades por ser um lazer para quem tanto trabalha.

A entidade vai continuar trabalhando por melhores condições de trabalho, com a valorização de salários e condições dignas para os comérciários, e não deixa de ressaltar a contribuição destes que atuaram neste segmento na pandemia que foram a linha de frente, por se tratar de trabalho essencial. Esperamos que possamos viver dias melhores, que nossa democracia seja respeitada e o ano de 2023 seja de muita esperança e prosperidade para todos e todas.