Comércio aposta na coleção primavera- verão para incrementar vendas

A entrada da Primavera mudou as vitrines das lojas de Alegrete. Roupas mais leves e coloridas dão o tom da nova estação.

Os lojistas apostam nas tendências que estão chegando para atrair clientes, visto que a temperatura será mais amena com tendência a subir gradativamente.

Comércio de Alegrete

Há pouco mais de dois meses, o comércio começou a respirar melhor com o aumento de vendas, porque desde que iniciou a pandemia em março de 2020, o setor amargou queda nas vendas. Muitos tiveram que se reinventar para manter suas atividades. As vendas on-line foram a saída para muitas empresas.

Comércio de Alegrete

Algumas lojas de calçados estão com promoções de saldos do inverno, à espera da nova coleção Primavera-Verão.

Comércio de Alegrete

Ainda estamos vivendo dias com frio pela manhã, com elevação de temperatura pela tarde e com os dias com mais tempo de sol. A primavera vai ser mais seca que os meses anteriores, porém com as máximas podendo chegar aos 31ºC na próxima semana com a previsão de pancadas de chuva.