EMEB Silvestre Gonçalves há 27 anos educando no Rincão do 28

A educação no interior de Alegrete, através dos Polos Educacionais ajuda comunidades distantes da área urbana.

EMEB Silvestre Gonçalves- Polo do Rincão do28

A EMEB Silvestre Gonçalves no Polo do Rincão do 28 completa os seus 27 anos de trabalho pela educação naquela região do interior de Alegrete. A escola, em área dentro da APA do Ibirapuitã que preserva várias espécies de animais atende crianças e jovens da educação infantil ao Ensino Médio.

EMEB Silvestre Gonçalves- Polo do Rincão do28

A equipe diretiva, tendo a frente a professora Cimara Rocha, o coordenador pedagógico Gleidson Correa tem oito professores e, atualmente 43 alunos.

A EMEB desenvolve projetos importantes que envolvem os seus alunos como pomar, horticultura, plantas medicinais, informática e todas as demais atividades pedagógicas que nunca pararam sendo realizadas com as plataformas online e o material impresso entregues a cada 15 dias direto no Pólo.

A diretora destaca o empenho dos professores que estão em constante contato com alunos e, ainda a colaboração dos pais e da comunidade do Rincão do 28.

EMEB Silvestre Gonçalves- Polo do Rincão do28

Através do Projeto de SECEL – Escola na Porteira continuam sendo entregues as atividades aos alunos que não perderam os vínculos com sua escola .