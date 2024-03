Comércio já está no clima de Páscoa

Na manhã da última sexta-feira (15), a reportagem do PAT apurou como estão os preparativos para a Páscoa, que ocorre no próximo dia 31 de março. Algumas lojas estão mudando suas vitrines, pensando na temática do feriado do fim do mês.

Nos supermercados, já é possível notar chocolates, ovos de páscoa tomando conta da decoração dos estabelecimentos. Segundo o gerente de uma loja, ele destaca que sempre em torno de 15 a 20 dias antes da data, os principais produtos que simbolizam a data, já estão nas prateleiras.

Já em uma loja especializada em chocolates, o movimento começou aumentar no começo desta semana. Segundo a gestora, o período é a principal fonte de renda da empresa, pois a loja é voltada para o período que se aproxima, disse.