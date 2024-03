Sindicato do Trabalhadores Rurais está engajado na coleta de tampinhas e blister

Share on Email

O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alegrete tem coleta de tampinhas de todo tipo e cartelas de remédios (blisters) que serão repassados para venda e compra de material, como cadeira de rodas, muletas cadeiras de banho e todo tipo de equipamentos para pessoas carentes.

Já os blisters, de acordo com Elaine Muller vão para FETAG que por sua vez envia para o Paraná onde fazem forração de casas para idosos abandonados pelas famílias.

A trabalhadora rural lembra que em casa isso é lixo e para os nessecitados se transforma em conforto e dignidade e solicita que as pessoas sejam solidárias.



Pontos de coleta

Sindicato dos Trabalhadores Rural e

Mercado Cidade Alta em frente ao PAM

No Mariano Pinto no CTG Sentinela do Ibicuí

Outras empresas de Alegrete também estão arrecadando blisters que são vendidos para ajudar atletas paralímpicos.