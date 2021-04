Confira como será o funcionamento dos sevicos públicos e comércio durante o Feriado de Páscoa

Compartilhe















O feriadão da Semana Santa, que para alguns setores começou na quinta-feira (1º) e vai até o Domingo de Páscoa (4), causa mudanças nos horários de funcionamento de comércio, bancos e outros serviços em Alegrete.

As agências bancárias retornam somente na segunda-feira(5). Já a Prefeitura de Alegrete informa que não haverá coleta de lixo nesta sexta-feira (02) em virtude do feriado e o serviço retorna normalmente no sábado (03). Em relação ao Centro de Triagem Respiratória (gripário) o funcionamento será em horário excepcional das 8h às 18h de sexta, sábado e domingo.

Transporte Coletivo:

Nesta sexta-feira (02), sábado (03) e domingo (04) do feriado, o transporte coletivo irá operar com redução de linhas e horários intercalados.

Sexta-feira (02/04): Execução de horários de domingos e feriados;

Linhas:

Prado x Santa Casa e Terminal x Nova Brasília: realizarão apenas uma volta em cada turno, que sugestiona o atendimento de setores essenciais, a exemplo do Hospital Santa Casa de Caridade, em seus horários de entradas e saídas, tendo em vista suas essencialidades primordiais em período de calamidade municipal em decorrência do Covid-19, nos seguintes horários: às 7h – 13h e 19h30.

Sábado (03/04): Circulação normal de todas as linhas e horários no turno da manhã e redução das linhas ao sábado à tarde, trabalhando com quatro linhas com horários intercalados.

Linhas

– Vera Cruz x Dr° Romário (atendendo também os bairros Sepé Tiarajú e Saint Pastous): Início das 12h30 às 14h20, retorna as 17h10 e encerra às 20h30.

– Piola x Vila Nova: Início das 12h50 às 14h, retorna as 17h30 e encerra às 20h30.

– João XXIII x Nova Brasília (atendendo o bairro Caverá): Início das 12h às 14h, retorna às 17h30 e encerra às 20h30.

– Prado x Santa Casa: Início das 12h30 as 14h20, retorna as 17h30 e encerra às 20h30.

Domingo de Páscoa (04/03): Além das duas linhas de domingo, pela manhã estarão em circulação mais cinco linhas com horários intercalados, sendo elas:

– Vera Cruz x Dr° Romário (atendendo também os bairros Sepé Tiarajú e Saint Pastous): Início das 06h30 às 09h20, retorna as 11h30 e encerra às 14h20.

– Piola x Vila Nova: Início das 06h50 às 09h, retorna as 10h50 e encerra às 14h.

– João XXIII x Nova Brasília (atendendo o bairro Caverá): Início das 06h às 09h, retorna às 11h e encerra às 14h.

– Prado x Santa Casa: Início das 06h30 as 09h20, retorna as 11h30 e encerra às 14h20.

– Polivalente x Ibirapuitã: Início das 6h40 às 8h40, retorna as 10h40 e encerra as 12h40.

E, nestes dias, em razão das possíveis aglomerações, as equipes de fiscalização vão atuar de forma ostensiva. A Fiscalização Integrada, com a colaboração da Guarda Municipal e do Setor de Vídeo Monitoramento, irá reforçar durante o feriado de Páscoa as ações de fiscalização para o cumprimento das regras e protocolos de distanciamento social, elencadas no decreto do Estado do Rio Grande do Sul.

“As equipes trabalham em três turnos e continuarão atuantes, realizando um trabalho de fiscalização e orientação. Estamos travando uma batalha contra um inimigo invisível e precisamos fazer tudo o que está ao nosso alcance para derrotá-lo”, destacou Secretário de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, Rui Alexandre Medeiros.

Já em relação ao comércio, no início da tarde de ontem(1°), o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, anunciou flexibilizações para o feriado de Páscoa. As atividades não essenciais, que incluem o comércio e os restaurantes, estão liberadas para funcionar somente neste sábado, das 5h até as 20h. Nesta sexta e no domingo, no entanto, a suspensão foi mantida.

Independentemente das regras locais, as atividades como comércio de produtos não essenciais só podem funcionar entre 5h e 20h nos dias úteis e excepcionalmente neste sábado (3/4). Para restaurantes e lancherias, o horário limite para atender clientes de forma presencial é 18h nos dias úteis (incluindo este sábado), não podendo abrir nos demais dias. O atendimento pode ser feito nas modalidades de take away (pegue e leve) e drive-thru entre as 5h e 20h em todos os dias da semana, inclusive sábados, domingos e feriados.

Foto: Eduardo Silveira