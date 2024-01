Comissão da Brigada Militar faz vistoria no Estádio Farroupilha

O objetivo da visita foi habilitar o estádio para a realização da 43ª Efipan, que ocorrerá entre 17 e 29 de janeiro. A comissão, composta pelo Capitão Felipe de Paula, comandante da Brigada Militar em Alegrete, Tenente Aguiar e Tenente Alcivio, conduziu a vistoria.

Durante a inspeção, os policiais solicitaram a remoção de fontes de risco próximas às arquibancadas. Além disso, foi requisitada a colocação de cadeados nas caixas de luz, e em relação ao evento em si, foi sugerido o aumento do número de agentes de segurança privada.

Outro ponto destacado durante a visita ao estádio foi a sugestão aos organizadores do evento para agendar locais diferentes das bilheteiras do estádio para a venda de ingressos para o clássico Gre-Nal.

Em contato com Mariana Costa, servidora da Secretaria de Infraestrutura do município, foi informado que todos os pedidos feitos no checklist da Brigada Militar durante a vistoria foram atendidos ainda na manhã desta terça-feira. Com o Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios (PPCI) aprovado, o estádio está apto para sediar o evento. Segundo apurado pela reportagem, uma nova vistoria antes da abertura nesta quarta-feira dará a aprovação final para o Efipan 2024, e será emitido um laudo oficial pelo Comando da Brigada Militar.

O estádio recebeu uma nova pintura, teve a grama cortada e recebeu cuidados específicos na drenagem. Com 70% da mão de obra proveniente de apenados, que participam de um programa de ressocialização fruto de um convênio entre a prefeitura e o Poder Judiciário, foi possível deixar o Farroupilha pronto para mais um Encontro de Futebol Infantil Pan-Americano. As equipes da infraestrutura estão trabalhando intensamente no estádio para garantir que o local esteja preparado para os jogos a partir do dia 17.