Engenheiro coleta provas para embasar laudo pericial dos camarotes em Alegrete

O profissional destacou que já havia reunido algumas evidências que embasarão o trabalho a ser entregue à justiça. Pela Assercal, Rafael Faraco de Souza, presidente da escola de samba Nós Os Ritmistas e integrante da associação carnavalesca, compareceu. Do outro lado, o procurador do município, Paulo Faraco, estava acompanhado do engenheiro Alisson Cooper. Pelo Ministério Público, o promotor Gabriel Munhoz Capelani e seu assessor Douglas Vieira Rodrigues, além do engenheiro técnico do MP, Léo Jaime Zandonai, participaram da atividade.

Por quase 1 hora e 30 minutos, o grupo acompanhou in loco a vistoria realizada pelo engenheiro Almada. Eles ouviram atentamente as explicações técnicas do engenheiro, que atendeu à indicação do juiz Felipe Bambirra para confeccionar um laudo pericial.

Para o procurador Faraco, a prefeitura tem interesse em que a obra seja retomada o quanto antes. “Esperamos que tão logo o laudo seja concluído, possamos avançar no proposto”, pontuou.

Já Rafael, representante legal da Assercal, compreende a formação da prova (perícia) e mencionou que compareceu à primeira perícia, que foi cancelada de madrugada. Agora, ele aguarda que o laudo feito pelo perito chegue ao judiciário, permitindo a suspensão da obra e possibilitando que a empresa retome as atividades em prol da comunidade alegretense.

O engenheiro Miguel destacou que coletou diversas evidências e expressou otimismo em relação à elaboração do laudo. Questionado sobre os prazos, o profissional afirmou categoricamente que será apenas na próxima semana. Ele acredita que até terça-feira (23) conseguirá emitir o parecer final para a justiça, mas evitou fornecer um prazo exato.

Fotos: Alegrete Tudo