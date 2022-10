Luta contra o câncer: a esperança renovada ao tocar o sino na última químio

Cada paciente é diferente. Alguns ficam muito felizes e alegres e outros, ansiosos e com medo. Reações como essas são naturais, principalmente porque o tratamento é uma luta real travada contra o câncer.

O tratamento quimioterápico só termina após a conclusão dos ciclos prescritos pelo médico oncologista responsável. Em algumas situações, é possível ocorrer mudanças de protocolo caso, em consulta, o médico identificar a não-efetividade do tratamento.Mas isso não é o caso da alegretense Suelen Oliveira de 33 anos, que estava ansiosa para tocar o sino, no dia 11.

No mês de outubro que é conhecido mundialmente como o período reservado especialmente para a campanha de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, ela contou um pouco da sua história para o PAT.

Com o grande objetivo de compartilhar informações sobre essa doença e, mais recentemente, sobre o câncer no colo do útero também, o outubro rosa sempre tem grande destaque.

Por esse motivo, a família de Suelen procurou a reportagem ao saber o quanto este dia é especial e de uma conquista inigualável, um etapa vencida, mas já de grande referência para esta alegretense.

Ao tocar o sino na sua última sessão de quimio, em Alegrete, Suelen foi surpreendida por um grupo de mulheres, amigas, familiares, a mãe, entre outras que estavam vestindo uma camiseta em sua homenagem como apoio e amor pela luta que tem sido árdua, mas ela vem encarando sempre com muita Fé e apoio de todos, se mostrando muito valente.

O Câncer

A forma em que Suelen, aos 33 anos descobriu o câncer torna a narrativa ainda mais relevante, pois foi através do auto exame, do toque que fez no momento em que estava no banho.

Em janeiro deste ano, ao perceber um pequeno nódulo em uma das mamas, imediatamente, Suelen procurou sua ginecologista e inciou uma “bateria” de exames. Com alguns resultados inconclusivos, ela buscou recurso e realizou outros mais detalhados. Assim que os resultados saíram, levou à médica(gineco), que avaliou os exames e disse que deveria retornar em três meses, porém, ela não ficou satisfeita e procurou um oncologista.

Foi então, que Suelen passou por uma cirurgia e biópsia, onde o resultado foi positivo para carcinoma, o que foi um grande susto e um momento de muita Fé. A mãe de Suelen, Uni Oliveira, cita que todos ficaram apreensivos, mas sempre confiantes de que tudo iria e vai dar certo, pois, essa etapa foi concluída, todavia, a alegretense terá que fazer mais três semanas de radioterapia.

“É muito difícil para uma mãe ver uma filha passando por um diagnóstico como esse. Ela é jovem, fica mais complicado de assimilar”- cita.

Por ser um câncer bem agressivo, toda a diferença foi no diagnóstico feito pela insistência de Suelen e por se conhecer, saber sobre o seu corpo, isso demonstra a importância desse entendimento.

“Minha filha tem uma coragem incrível, além do apoio de amigos, familiares e colegas de trabalho, são muitas pessoas que não há como mencionar, são todos fora de série. E, tudo isso, contribui para que ela seja essa pessoa maravilhosa”- comenta Uni.

A quimioterapia, é feita em etapas, são oito sessões, mas as quatro primeiras são muito mais agressivas e os efeitos , mais intensos. Sintomas dolorosos, explica Uni, mas que ela sempre foi muito valente.

“Estamos cientes que ainda estamos trilhando este caminho, mas não podemos deixar de comemorar essa etapa vencida, agora serão mais três semanas de radioterapia em Porto Alegre, que igualmente, vamos vencer com ela- destaca a mãe.

Na homenagem estavam presentes familiares, amigos, colegas da empresa Ritt, os empresários Felipe e Thiara Ritt, além dos avós Labares, 88 anos e Edelvira, 82 anos. As mulheres da família de Suelen estavam com uma camiseta com a seguinte mensagem: sou amiga de uma guerreira vitoriosa.

Foi realizada uma carreata e o caminhão dos Bombeiros também participou em decorrência do irmão que está no curso. Foi um momento de muita emoção, alegrias e amor.