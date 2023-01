Comissão organiza escolha de prendas e peões da Campereada Internacional

Share on Email

A comissão que organiza a Campereada Internacional de Alegrete já está trabalhando. Os componentes se reuniram dia 4 para iniciar as tratativas dos concurso de prendas, peões e acampamentos.

Nos próximos dias 28 e 29 de janeiro serão escolhidas as prendas e peões do evento, no Grupo Nativista Ibirapuitã. Os candidatos vão realizar provas escritas e orais.

A 43ª Campereada Internacional de Alegrete acontece no parque Dr Lauro Dornelles de 4 a 12 de fevereiro.

Dentre as provas artísticas, culturais e campeiras vão ser distribuídos 100 mil em prêmios no evento que reune tradicionalistas de vários rincões de Alegrete, de outras cidades gaúchas e participantes do Uruguai e Argentina.