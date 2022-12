Um Natal diferente, mas cheio de renascimento para alegretense hospitalizado

O período de Natal e Ano Novo é marcado pela reunião e comemoração entre as famílias. Porém, para quem está hospitalizado, essa celebração, em muitos casos, não se torna possível da maneira como planejada, em função da necessidade com os cuidados de saúde

Todo mundo sabe que o Natal é uma data comemorativa que simboliza o nascimento de Jesus Cristo. Esta celebração acontece há mais de 1.600 anos no dia 25 de dezembro. Natal se refere a nascimento ou ao local onde alguma pessoa nasceu. Por exemplo, a expressão “cidade natal” indica a cidade onde um determinado indivíduo nasceu.

Já na bíblia, o livro sagrado, o verdadeiro significado do Natal é o amor de Deus por nós. S. João 3:16-17 diz: “Deus amou de tal maneira o mundo que lhe deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.

O verdadeiro espírito e valores do Natal trazem sentimentos como a fraternidade, o amor, a compaixão, a solidariedade e a simplicidade. Não acontece nas cores e brilhos externos, mas no interior de cada um.

E é justamente todos estes sentimentos que norteiam a vida do alegretense Carlos Almeida, ex-vereador, radialista carinhosamente conhecido por Carlinhos.

Internado na Santa Casa de Caridade desde setembro de 2021, ele vai passar o segundo Natal numa cama de hospital.

O alegretense está hospitalizado devido um quadro infeccioso, onde já passou por dois procedimentos cirúrgicos. Numa das cirurgias, no caso dele, se faz necessária a cicatrização de forma natural, ou seja, não foi suturado, por isso o tempo de internação.

A reportagem entrou em contato através de uma vídeo conferência e conversou com o paciente e sua esposa Jaida Pires Favero, companheira inseparável de Carlinhos. Por cuidados especiais e atendendo protocolos do hospital, não tivemos acesso a visita.

De alto astral e sorridente, características do alegretense, a conversa fluiu em tom de como é passar um Natal hospitalizado. O caso inspira cuidados nos curativos especiais, mas Carlinhos é perseverante. Logo diz que o Natal de 2021, foi diferente, também pudera, encarou o forte da pandemia no hospital em meio ao tratamento que na época o seu quadro estava complicado.

Mas, ao mesmo tempo, se viu rodeado de profissionais, os quais cita como maravilhosos. “Nos sentimos quase que em casa”, destaca Carlinhos, que durante todo esse tempo não usa o “eu”, e sim o “nós”, coisa que comunga a cada dia, a coletividade. A fraternidade, gosta de conversar. As visitas familiares são emotivas, as enfermeiras são como se fosse também da família, já sabe o nome de todas. O carinho tem ajudado a viver dias melhores e isso reflete na recuperação.

O cotidiano dentro do hospital para alguns pode ser angustiante, para Carlinhos ganhou um novo sentido. Tem muito a ver com o espírito do Natal, talvez a palavra renascimento seja a mais certa para definir este momento.

O Natal de 2022, está sendo novamente dentro de um hospital. A cada dia a rotina é a mesma nesses quase 500 dias internados. Logo cedo começa com as medicações e em seguida o banho. Passa pelo momento dos curativos e depois do café ainda tem a fisioterapia. Duas vezes ao dia realiza exercícios com fisioterapeutas. Tudo isto com muito carinho e dedicação, faz questão de frisar.

À noite, novamente os curativos na cirurgia, onde o processo de cicatrização está bem avançado, mas inspira muitos cuidados ainda, por ser um quadro infeccioso. Segundo boletim médico não há mais risco de infecção.

Carlinhos sempre sorridente, recebe diariamente um amigo que faz orações aos enfermos e juntos conversam após as orações. Solícito, agradece as visitas, apoio dos filhos, dos familiares, dos amigos, e principalmente da esposa Jaida pelos permanentes cuidados e apoio na rotina dentro do quarto.

O Natal novamente está sendo diferente, mas Carlinhos mantém e alimenta aquela esperança de sempre, de que tudo será melhor no próximo ano.

“Deus existe, e nos torna mais fortes e felizes, porque amamos viver”, revela o paciente sorridente deitado no leito do hospital.

Sem previsão de alta ainda, ele como bom comunicador que é deseja a todos, um feliz Natal e um Ano Novo brilhante, cheio de Saúde e paz pra todos, fala o nome de toda equipe do PAT e agradece pelo momento, e lembrança. “Escreve que estamos bem, e agradece a todos funcionários, direção da Santa Casa de Alegrete, e principalmente ao incansável e grande profissional Dr Jocelmo Jacques”, seu médico e protetor, brinca no final da reportagem.