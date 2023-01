Vigaristas foram presos em flagrante quando aplicavam golpe do falso Pix

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Dois indivíduos foram presos por estelionato na manhã de quinta-feira(5), no bairro Vila Inês.

De acordo com informações dos policiais militares, durante o patrulhamento ostensivo os acusados foram visualizados, sendo que um deles estava em uma moto, do lado de fora do estabelecimento comercial, e o outro realizando compras.

Ambos foram abordados e constatado que eles estavam tentando efetivar mais um golpe do falso Pix. No dia anterior, a dupla foi apontada como autora de um prejuízo de quase 300 reais em um posto de combustíveis com o falso Pix.

Na hora do pagamento, os homens afirmavam que fariam o pagamento em Pix e mostraram um comprovante da transferência.

No entanto, a transação não consta na conta bancária da vítima, que muitas vezes, não faz a conferência no ato.

Ao invés de confirmar o pagamento, eles programavam para agendamento bancário via Pix e por esse motivo, a transferência não era efetivada.

Diante da situação, os dois foram conduzidos à Delegacia de Polícia onde a Delegada Fernanda Mendonça determinou prisão em flagrante por estelionato, afiançável em dois salários mínimos cada um. A informação é que os valores não foram pagos e os indivíduos de 21 e 24 anos foram encaminhados ao Presídio Estadual de Alegrete.