Comissão ouviu testemunhas no caso Bocão

O andamento do caso do vereador Fábio Perez – Bocão continua em andamento. As oitivas de testemunhas iniciaram na semana passada, primeiro com as de acusação. Neste dia 5, conforme o presidente da comissão do caso, vereador Cléo Trindade foram ouvidos os testemunhas de defesa do vereador e, na próxima semana, ele será ouvido pela Comissão. Essa parte do processo é no plenário aberto ao público só que ninguém pode se manifestar, citou Cléo.

Entenda o caso:

A Mesa Diretora de posse da análise prévia da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, bem como das provas anexadas ao referido documento, em vista dos indícios encontrados e noticiados à Comissão por meio do ofício nº 170/2022 da Presidência, formalizou denúncia contra o Vereador Fábio Perez, para que sejam analisados os fatos, consoante o Decreto Lei 201/67 e ao final seja decidido pelo Plenário pela sua cassação ou não.

Dos Fatos e Provas:

Em síntese o denunciante refere que o Vereador denunciado “se utiliza do seu cargo para retirar dos seus Assessores valores indevidos ou solicitar para que os mesmos realizem atividades aos quais não são de sua obrigação, como, por exemplo, pagar contas particulares do Vereador, realizar recargas de celulares para seus familiares com o rendimento do próprio Assessor, além de atitudes homofóbicas com relação ao mau comportamento dentro da casa, onde o mesmo se sentia ofendido e constrangido pelo seu modo de agir”. Ainda, relatou que o Vereador denunciado “lhe impunha que mudasse seu jeito de ser”. Anexou algumas provas (Print’s de mensagens e áudios, comprovantes de pagamentos de faturas de energia elétrica, recarga de celular e internet) e solicitou que outros ex-assessores também sejam convocados para testemunharem seu relato”.