Sarau na Unipampa reúne comunidade acadêmica em ação cultural de projeto

Na última segunda-feira (3), foi realizado um Sarau na Unipampa Campus Alegrete. O Sarau aconteceu no período da tarde foi uma ação cultural do projeto Diversão e Arte no Campus, fomentado pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Comunitários da Unipampa.

A atividade faz parte de um projeto, desenvolvido sistematicamente com ações culturais no Campus. O público-alvo do projeto é a comunidade acadêmica, de modo que os estudantes tenham alternativas culturais, de fruição e de convivência, além da rotina de estudos.

Segundo a professora Amanda Meincke Melo, uma das mentoras do projeto, o Sarau é aberto à participação da comunidade e possivelmente em agosto ou setembro será realizado outro. “A ideia é fazê-lo, ao menos uma vez ao mês”, destaca a profissional.

A acadêmica Milena Castro Silva, é bolsista e está à frente da organização e pontuou o sucesso da atividade na universidade. “Tivemos uma boa receptividade no campus e todos aprovaram a iniciativa”, frisou.

O Sarau se inseriu no propósito do programa da universidade, uma vez que proporcionou espaços de vivências e trocas de experiências; oportunizou momentos de manifestação da criatividade e de fruição, tornando o ambiente universitário mais agradável e acolhedor, além de gerar horas para serem integralizadas por estudantes em seus respectivos históricos escolares.

A comunidade universitária, constituída por discentes, docentes, técnicos, terceirizados e a comunidade externa, é plural em origens, interesses e saberes, consequentemente em cultura e aproximações com as mais diversas manifestações artísticas. Fruir arte e divertir-se permitem descansar a mente e sentir prazer, tornando mais leve e agradável estar e ser no ambiente universitário. Além disso, expressar-se

artisticamente colabora no desenvolvimento de habilidades motoras, mas também comportamentais, assim como potencializa a criatividade e a sensibilidade daqueles que a experimentam. Ademais, a formação sociocultural e artística está prevista no Programa de Desenvolvimento Acadêmico da Unipampa e, ao participarem de ações socioculturais e artísticas ou organizá-las, seus discentes podem

integralizar horas de Atividades Complementares de Graduação em seu histórico escolar. É objetivo geral deste projeto, portanto, promover ações artísticas e culturais no âmbito Campus Alegrete da Unipampa. Para isso, será desenvolvida uma variedade de ações como saraus, apresentações musicais, oficinas, círculo de leituras, exibição de filmes e rodas de conversa. Espera-se, assim, constituir um ambiente

universitário mais agradável e acolhedor, gerar horas para serem integralizadas por discentes universitários em seus respectivos históricos escolares, além de induzir uma política institucional de exibição audiovisual na Universidade.

Fotos: reprodução