Clube do Brega comemora aniversário em grande estilo no 23 Pub Bar

Na última sexta-feira (30), o programa Clube do Brega da Rádio Nativa comemorou em grande estilo seus 8 anos de sucesso ao lada de parceiros e amigos do irreverente programa das noites de sexta da Nativa.

Para celebrar a data, foi realizada uma programação especial, ao vivo, direto do 23 Pub Bar, o primeiro bar temático da cidade. Uma noite marcada por muita música brega, delícias feitas com o Arroz Saboroso patrocinador do programa.

A transmissão ao vivo pelo Portal Alegrete Tudo alcançou ouvintes em várias cidades que aprovaram a iniciativa. Quem marcou presença elogiou e pediu bis de mais uma festa do Clube do Brega. Convidados especiais foram brindados com shows da cantora Aline Costite, dos músicos Zolá Duarte e Geovane Castilhos, Rudi Pinto, Rudi Aurélio e Wemerson Mendonça. Em meio a muita interação, música brega, os convidados saborearam um arroz com linguiça seguido de um arroz leite e o tradicional bolo de aniversário. Teve distribuição de brindes e entrega de mimos aos parceiros do programa.

Um dos pontos altos da festa foi a escolha da Rainha Brega, por eleição unanime dos coordenadores do programa elegeram Ivonete Ribeiro a Rainha do Clube do Brega.

Além da presença do diretor da Rádio Nativa FM Alegrete Jucelino Medeiros, os comunicadores Lelo Di Carvalho e Ander Carvalho comandaram o programa que contou com Eldio Favero, que interpretava os personagens Cabelera e Apolônio. O locutor Zé Paulo comunicador que iniciou o BRega, mandou mensagem no telão, emocionado parabenizou à todos pelo sucesso.

Para Lelo Di Carvalho, o programa caiu no gosto do ouvinte e nesses 8 anos foi consolidado uma parceria com patrocinadores e um público fiel. A ideia de retomar os programas ao vivo já está em discussão na emissora, adianta o profissional.

“A festa não acabou. Nesta sexta-feira (7) às 22h tem mais Clube do Brega ao vivo na Nativa”, diverte-se Di Carvalho. As noites de sextas-feiras, possuem na grade da programação, sempre a partir das 22h, um gênero musical que resiste ao tempo. Atualmente os comunicadores Ander de Carvalho e Eloé Mendes de Carvalho (Lelo Di Carvalho), são os apresentadores do Brega.

