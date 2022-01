Como controlar a compulsão alimentar

A compulsão alimentar é um distúrbio caracterizado pela ingestão exagerada de alimentos, sejam frutas, doces ou salgados. Esse problema foi descoberto por Stunkard no ano de 1959, mas só foi ser considerado um distúrbio alimentar, como a anorexia e bulimia, no ano de 1994.



Causas da compulsão alimentar



• Dieta muito restrita: quando a dieta “proíbe” muitas coisas, as pessoas acabam ficando deprimidas e o desejo por essas comidas que ela não pode comer aumenta, fazendo com que ela desista da dieta e comece a comer esses alimentos de forma exagerada.



• Emocional: às vezes quando algum gatilho é “ativado”, algumas pessoas começam a comer com o objetivo de encontrar conforto, de fazer com que a sensação ruim suma com a comida. As pessoas relacionam a comida com o bem-estar.



• Estresse: assim como no emocional, as pessoas que relacionam comida ao bem-estar costumam comer para aliviar o estresse, e quanto mais estressante a situação, mais comida é ingerida.

• Aparência: a maioria das pessoas não gosta do seu corpo, o que leva a ações radicais para conquistar o corpo dos sonhos.

• Trauma: quando a pessoa tem traumas, ela pode comer demais ou fazer outras coisas de modo exagerado, como vomitar ou tomar laxantes, por exemplo.



Sintomas da compulsão alimentar



• Comer rápido demais;

• Comer mesmo sem estar com fome;

• Comer em segredo;

• Sentir culpa após comer demais;

• Sentir-se introvertido (a);

• Pode ter problemas afetivos e vícios em jogos.



ALGUMAS CONSEQUÊNCIAS DA COMPULSÃO ALIMENTAR

• Obesidade;

• Pedra nos rins;

• Insônia;

• Diabetes;

• Gastrite;

• Insuficiência cardíaca;

• Depressão;

• Transtorno Obsessivo Compulsivo.



Tratamento



Não é apenas tomar medicação, é preciso mudar comer de forma adequada e moldar a mente para uma nova rotina. A pessoa precisa trabalhar em equipe, e preciso ter acompanhamento médico, psicológico e nutricionista. É um assunto delicado e é quase impossível lutar contra ele sozinho, o apoio de amigas e família é sempre bem-vindo.



Como parar?



• Aceitar o que você tem é o primeiro passo, a negação só vai piorar a situação;

• É preciso saber o motivo pelo qual você está comendo, o que está incomodando ou qual é o gatilho;

• Só coma quando estiver com fome;

• Beba muita água;

• Faça atividades físicas.

Geovanna Valério Lipa