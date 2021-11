Como evitar as viroses de verão

Share on Email

As viroses são muito comuns e sempre aparecem em peso durante o verão para estragar a diversão de todos. Resumidamente a pessoa com virose apresenta sintomas como diarreia, vomito, mal-estar e febre, impedindo ela de aproveitar o verão, viajar e se divertir.

O QUE É VIROSE?

Virose é uma doença causada por um vírus altamente contagioso. Os mais comuns no Brasil são o adenovírus e o enterovírus, ambos responsáveis por gastroenterite aguda, infecção essa que causa vômitos e diarreia.

CONTÁGIO

Geralmente surge do contato com superfícies, águas e alimentos contaminados, além de ser transmitido através da saliva, como compartilhamento de objetos, espirros e até mesmo ao falar. Durante o veraneio, o acúmulo de pessoas na praia e em piscinas colabora com o contágio, visto que estão muitos próximos e compartilhando ambientes.

SINTOMAS

– Febre;

– Mal-estar;

– Indisposição;

– Dor abdominal;

– Diarreia,

– Vômito.

Obs.: Nas crianças, a mudança de humor e a recusa de comida são sinais comuns de virose.

TRATAMENTO

Durante a virose o corpo humano perde líquido, então precisamos repor para manter o corpo hidratado, tornando a ingestão de líquidos indispensáveis. Além da água, é também recomendado suco de gelatina ou frutas naturais, que ajudam a acelerar a hidratação. Além disso, às vezes é recomendado por um especialista o uso de medicação para controlar alguns sintomas como a febre e a dor.

Uma dieta leve, com frutas, sopas e sucos ajuda de forma significativa na recuperação, auxiliando na digestão e no trabalho do intestino.

COMO EVITAR?

– Lavar as mãos com água e sabão sempre que possível;

– Lavar os alimentos antes de consumir, como as frutas, por exemplo;

– Observar a conservação dos alimentos antes de comer;

– Cobrir a boca com o braço sempre que tossir ou espirrar,

– Beber muito líquido, principalmente água.

Obs.: Vale apena lembrar que a água deve ser fervida antes de ingerida ou a água deve ser mineral, já filtrada.

Assim que os sintomas surgirem, procure um médico ou clínico geral o mais rápido possível, para começar o tratamento e evitar passar o vírus para outras pessoas. Cuide da sua saúde.

Geovanna Valério Lipa