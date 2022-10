Apoiadores comemoraram a vitória de Lula para terceiro mandato

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Eleitores comemoram a vitória de Lula em Alegrete. Pessoas se reuniram na rua Marques de Alegrete, cruzamento com a Rua dos Andradas, ali foi formado um cordão humano dos dois lados da via onde os carros passavam. Munidos de bandeiras e camisetas estampando o rosto de Lula, o movimento celebrava o terceiro mandato do político.

A rua Marques do Alegrete foi tomada de pessoas, que comemoravam a eleição.

Estavam representantes do PT, dentre eles, o Presidente da Câmara de Vereadores Anilton Oliveira(PT). O resultado foi confirmado com 98,81% das urnas apuradas, quando Lula tinha 50,83% dos votos válidos, em todo o Brasil.

Em Alegrete, assim como, no 1º turno, Lula também ficou em primeiro com 52,88% contra 47,12% de Jair Bolsonaro.

Na Praça Getúlio Vargas, um outro grupo menor, comemorou a reeleição do Governador do Estado Eduardo Leite. Segundo informou a Brigada Militar, não houve ocorrências policiais em decorrência das comemorações.