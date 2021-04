Competições típicas da arma azul-turquesa marcaram o Dia da Engenharia em Alegrete

Compartilhe















No dia 9 de abril, o 12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado (12º BE Cmb Bld) e a 2ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada (2ª Cia E Cmb Mec) realizaram a Formatura Geral alusiva ao Dia da Engenharia, que é comemorado no dia 10.

Além da tradicional formatura no pátio da unidade militar, foi realizada uma série de competições para marcar as comemorações e estreitar os laços entre os militares.

Houve premiações das equipes vencedoras das competições típicas da Arma Azul-Turquesa. Confira os premiados em suas respectivas provas.

Remo de Guerra:

Campeão: 2ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada, representada pelo 2º Tenente Lazaro;

Segundo lugar: 2ª Companhia de Engenharia de Combate Blindada, representada pelo Aspirante Lopes;e

Terceiro lugar: Companhia de Engenharia de Pontes, representada pelo 3º Sargento Tessaro.

Regata da Engenharia:

Campeão: 2ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada, representada pelo 2º Tenente Lazaro;

Segundo lugar: Companhia de Comando e Apoio, representada pelo 2º Sargento Clesio; e

Terceiro lugar: 2ª Companhia de Engenharia de Combate Blindada, representada pelo Aspirante Lopes.

A solenidade também homenageou o Tenente-Coronel João Carlos de Villagran Cabrita, Patrono da Arma de Engenharia, com a leitura de um texto alusivo ao mesmo. Na sequência,o Tenente-Coronel Alessandro, Comandante do 12º BE Cmb Bld e o Capitão Eschiletti, Comandante da 2ª Cia E Cmb Mec colocaram uma corbélia de flores junto ao busto do Patrono da Engenharia.

Júlio Cesar Santos Fonte e Fotos: 12º BE