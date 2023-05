Comunidade apreensiva com aumento de focos de mosquito da dengue

O aumento dos focos de mosquito aedes aegypti e, consequentemente, os casos de dengue em Alegrete já mostram a apreensão de moradores da Cidade Alta, onde existe a maior concentração de casos. Uma moradora da rua Bento Gonçalves quase pediu socorro aos orgãos de vigilância para combater focos que, segundo ela vem do patio da fundação Marona situada na Avenida Assis Brasil. Ele relata que é um mosquital e tão logo cai a tarde tem que fechar a casa, assim como no iníco da manhã.

Adriana Vargas que integra a Fundação Marona esclerece que o patio citado pela moradora não é da Fundaçao e sim outro terreno ao lado. Eles fazem limpeza periodicamente com uma empresa contratada, justamente visando evitar qualquer tipo de insetos.

O setor de Vetores da Secretaria da Saúde é o responsável por verificar a situação de pátios, inclusive os abandonados, para verificar pneus velhos com água parada, potes e limpar os pátios, porque a situação está complicada, Isso fez com que a partir de segunda-feira comecem os fumacês, nas cidade com aplicação de inseticida em várias areas com registro de mosquito.

A delegada Regional de Saúde, Heilli Temp, alertou ainda em 2022 de que teríamos uma infestação de dengue na cidade, porque não houve como devia o trabalho de prevenção aos focos do mosquito aedes. A 10ª CRS se reuniu na semana passada com o Prefeito para que ações fossem tomadas ao seu ver de alguma forma tardia, mas agora é hora das pessoas cuidarem o máximo suas residências, pátios, porque a infestação cresce na cidade. Dos seis agentes de endemia a Secretaria contratou mais 10 agentes para este trabalho e devido à demanda o trabalho é contínuo.

O mapa da cidade, visto de cima, mostra as áreas vermelhas nos bairros e locais que possuem positivados( levando-se em consideração 45 dias de vida do vetor). Nestes locais de acordo com a 10ª Coordenadoria de Saúde já foram efetuados bloqueios (aparelho costal com veneno CIELO).