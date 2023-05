Projeto Farmácia Solidária, do vereador Cléo Trindade, poderá ajudar muita gente

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A dificuldade de muitas pessoas em fazer tratamento, porque muitas vezes não têm condições de comprar medicamentos indicados pelo médico, levou o vereador Cléo Trindade (MDB) apresentar à Secretaria da Saúde, Haracelli Fontoura, anteprojeto para instiuir a Farmácia Solidária no âmbito de Alegrete. A ideia é fazer com que pacientes que, por exemplo, tenham um tratamento de 15 dias e compraram uma caixa de medicamentos de 30 comprimidos possam fazer a doação da sobra à Farmácia Solidária. O projeto foi aprovado pela Câmara em 2021 e virou lei 6.418 em dezembro de 2021.

O vereador Cléo Trindade salienta a importância do Município implantar esse projeto, visto que muitas pessoas necessitam de medicação e tantos tem em casa sem uso, dentro do prazo de validade vários medicamentos que podem ser doados de forma solidária para ajudar outras pessoas, cita. A ideia, conforme o vereador é de que a Secretaria da Saúde amplie o prédio da atual farmárcia municipal, junto ao Complexo Alexandre Lisboa, para que em espaço específico, funcione a Farmácia Solidária com a presença de um profissional da área.