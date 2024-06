Comunidade do bairro Renascer em Alegrete tem nova diretoria

Depois de vários anos na liderança da associação, a líder comunitária Simara Gomes havia passado o cargo para a presidente Rosângela Castro, e agora em 2024 retornou a frente da nova diretoria.

Visitante denuncia cão doente no cemitério; em rápida mobilização o animal não foi encontrado

Estiveram presente membros da comunidade, moradores, além da executiva Uaba, representada pelo vice-presidente Joceli Oviedo que assessorou a comissão eleitoral, com a presidente Gládis Azevedo Antunes e Elaine Rocha. Os vereadores Luciano Belmonte e Anilton Oliveira prestigiaram o ato de posse.

O Renascer é um dos bairros mais distantes do centro e busca melhorar sua estrutura para proporcionar mais qualidade de vida aos seus moradores. E é nesse tocante que a presidente Simara irá focar, juntamente com sua diretoria. A presidência de honra é do sindicalista Marcos Antônio Rossi, com a vice-presidente Emanoelle V. Soares. Confira os demais diretores que tomaram posse:

1ª Secretária: Taciara Alves de Ávila

2ª Secretária: Estefani Lopes

1ª Tesoureira: Vera Paim

2ª Tesoureira: Cassiane Maria Paim

Conselho Fiscal Titular: Riane Batista

Conselho Fiscal Titular: Valmira Oliveira

Conselho Fiscal Titular: Miguel de Quadros

Conselho Fiscal Suplente: Sandra Regina Dorneles Martins

Conselho Fiscal Suplente: Alceu Silveira Moura

Conselho Fiscal Suplente: Gisele Felix dos Santos

Oviedo lembra que a União das Associações de Bairros de Alegrete auxilia todos líderes comunitários em prol das melhorias elencadas por cada presidente. E com a Renascer é mais uma diretoria que vai ter o apoio da entidade em buscar as demandas listadas pela presidente Simara.

Barbearia é o segundo segmento de serviços que mais cresce em Alegrete

Joceli destacou que as ações realizadas em Alegrete, podem ser assistidas através do Programa A Voz da Uaba, que vai ao ar todos os domingos, à partir das 12h15min até às 14h15min com transmissão ao vivo pelo perfil da Uaba no Facebook.

Fotos: UABA