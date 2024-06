Tatiana Mendonça, exemplo de coragem e fé, morre aos 52 anos

Diagnosticada com câncer de ovário em estágio avançado no ano passado, Tatiana usou sua história para alertar e inspirar outras mulheres sobre a importância da detecção precoce e do cuidado com a saúde.

Tatiana, era viúva de Robinson Mendonça, que foi vítima da COVID-19 em 2021. Membro dedicado da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, também conhecida como Igreja Mórmon. Ela era conhecida por sua fé inabalável e atitude positiva diante das adversidades.

Ao longo de sua batalha contra o câncer, Tatiana conversou várias vezes com a redação do PAT, sempre buscando conscientizar a população sobre a doença. Em uma de suas entrevistas, ela destacou a importância de exames específicos para um diagnóstico preciso, especialmente para mulheres com histórico familiar de síndrome de mama e ovário. “O câncer de ovário é frequentemente diagnosticado em estágios avançados, o que torna o tratamento mais difícil. Exames preventivos são essenciais para salvar vidas”, enfatizou.

Além de sua luta pessoal, Tatiana também enfrentou desafios no acesso ao tratamento. Em uma das entrevistas, ela buscou ajuda para arrecadar fundos para um medicamento que não estava disponível pelo SUS e que ela tentava obter judicialmente. Ela deixa filhos, amigos e familiares.

As últimas homenagens a Tatiana Suarez Becker Mendonça, serão por meio da Funerária Angelos, na Igreja De Jesus Cristo Dos Santos dos Últimos Dias, rua Valdemar Masson, nº85, Centro. O sepultamento será às 9h, desta quarta-feira (5), no Cemitério Municipal de Alegrete.