Concurso Público de Alegrete: programação completa das provas

Confira abaixo a disposição:

Data e horário de realização da prova Teórico-Objetiva

A Prova Teórico-Objetiva será realizada no dia 16 de junho de 2024 (domingo), no município de Alegrete/RS.

Primeiro turno:

Cargos: Acompanhante Terapêutico, Agente Administrativo e Guarda Municipal.

Horário de apresentação dos candidatos: 7h.

Horário de fechamento dos portões: 7h30.

Horário de início das provas: 7h45.

Segundo turno:

Cargos: Agente de Fiscalização, Agente Redutor de Danos, Atendente, Auxiliar de Saúde Bucal, Borracheiro, Desenhista, Eletricista, Eletricista Mecânico, Fiscal Sanitário, Intérprete de Libras, Monitor para Aluno Especial/Deficiência, Operador de Máquinas, Operário, Professor de Educação Infantil, Professor Séries/Anos Iniciais do Ensino Fundamental, Técnico de Informática, Técnico em Agropecuária, Técnico em Contabilidade, Técnico em Enfermagem, Técnico em Prótese Dentária, Técnico em Saúde Bucal, Técnico em Segurança do Trabalho e Visitador do PIM.

Horário de apresentação dos candidatos: 11h15.

Horário de fechamento dos portões: 11h45.

Horário de início das provas: 12h.

Terceiro turno:

Cargos: Administrador, Arquiteto, Arquivista, Assistente Social, Biblioteconomista, Biólogo, Bioquímico, Contador, Cozinheiro, Economista, Educador Físico, Enfermeiro, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Civil, Engenheiro de Trânsito, Engenheiro Florestal, Especialista em Educação – Orientador Educacional, Especialista em Educação – Supervisor Escolar, Especialista em Educação Especial, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Gari, Geógrafo, Geólogo, Mecânico, Médico do Trabalho, Médico Veterinário, Nutricionista, Odontólogo, Professor II: Educação Básica – Séries/Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio: Arte, Ciências Biológicas, Ciências Sociais/Sociologia, Educação Física, Ensino Religioso, Espanhol, Filosofia, Física, Geografia, História, Inglês, Matemática, Português/Literatura e Química, Professor de Libras, Psicólogo, Psicopedagogo, Soldador, Técnico de Controle Interno: Administrador, Assistente Jurídico, Contador e Economista, Terapeuta Ocupacional, Tesoureiro, Turismólogo e Zootecnista.

Horário de apresentação dos candidatos: 15h30.

Horário de fechamento dos portões: 16h.

Horário de início das provas: 16h15.

Disposições gerais

O candidato deve comparecer ao local designado com antecedência, munido de documento de identidade em perfeitas condições, com foto que permita o reconhecimento. Não serão aceitos documentos digitais. É obrigatório levar caneta esferográfica de tinta preta com ponta grossa e de material transparente.

Nas salas de prova e durante a realização do certame, é proibido manter qualquer tipo de pertence pessoal, como carteira, protetor auricular, relógio, papel, cartão de banco, chave com controle eletrônico, isqueiro, cigarro, aparelhos eletrônicos (celular, tablet, notebook, máquina fotográfica, calculadora, controles), aparelhos de comunicação, fones de ouvido, gravadores, armas, lápis, lapiseira/grafite, marca-texto, borracha, corretivo, e acessórios de chapelaria (boné, chapéu, gorro, cachecol, manta, luvas), bolsas, mochilas e sacolas. Esses itens devem ser depositados no saco plástico fornecido pelo fiscal. Caso estejam de posse do candidato, serão recolhidos.

Somente garrafas transparentes e sem rótulo são permitidas.

O candidato só poderá se retirar do recinto da prova após uma hora do início, podendo levar o Caderno de Provas.

Após ingressar na sala de prova, o candidato deve permanecer em silêncio e só poderá se ausentar para ir ao banheiro, sob fiscalização, após a leitura das orientações iniciais pelo fiscal de sala, sob pena de eliminação do concurso. Link da área do candidato: https://candidato.legalleconcursos.com.br/