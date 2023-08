Juíza Silvana Lectzow assume Vara de Família, Sucessões e Juizado de Infância em Alegrete

A juíza Silvana Lectzow dos Santos, assume a Vara de Família, Sucessões e Juizado da Infância e da Jubentude -JIJ. Com a presença de juízes, promotores, servidores do Foro, representantes da OAB, representatividades militares, Urcamp, advogados, Susepe e demais convidados prestigiaram o ato.

Natural de Pelotas, a Dr. Silvana é formada pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, com láurea acadêmica. Ela começou a fazer estágio no Poder Judiciário do RS, a partir do segundo semestre, dentre estágio voluntário e remunerado, permaneceu por 4 anos trabalhando no Judiciário gaúcho. No último ano da faculdade, começou a atuar como conciliadora do juizado especial cível. Após formada, atuou como juíza leiga em três juizados especiais cíveis da Comarca de Porto Alegre. Assim foi até começar a assessorar na 1ª Cara Cível do Foro regional do 4º distrito da Comarca da Capital.

A magistrada atuou no Mato Grosso do Sul e depois passou pelo Paraná, e retornou ao Rio Grande do Sul para assumir o cargo de defensora pública estadual. Assumiu em janeiro de 2020 na Comarca de Planalto e, um ano depois, veio para Alegrete, onde permaneceu até junho de 2022, quando tomou posse como magistrada de setembro de 2022 até agora. Atuou como juíza designada na 2ª Vara Criminal de Uruguaiana e, agora, assume como juíza titular na Vara de Família, Sucessões e JIJ na Comarca de Alegrete.

Com o salão do do Foro completamente lotado, a nova magistrada sentiu-se em casa. Logo a juíza frisou o desejo que alimentava em retornar a 3º Capital Farroupilha, inclusive citando torcida da família pela transferência dela ao Baita Chão.

A nova juíza agradeceu inúmeras pessoas que marcaram sua passagem em Alegrete, quando defensora pública. Se emocionou ao destacar a acolhida e carinho que recebeu no município.

Em sua primeira fala como titular da Vara da Família, Sucessões e do Juizado da Infância e da Juventude prometeu compromisso, muito empenho perante a sociedade e no final destacou pessoas importantes em sua trajetória, que ali estavam.

O diretor do Foro Rafael Echevarria, agradeceu os presentes e tratou logo de falar das qualidades da nova juíza. Elogiou a capacidade da Dr. Silvana como defensora e no final após dar as boas vindas, frisou que ela está no lugar certo.

Com mais de 3 mil processos em andamento, a Vara de Família, Sucessões e mais as demandas do Juizado de Infância e da Juventude, a juíza Silvana ganha o reforço da Dra. Eugênia Amabilis Gregorius, que estava respondendo pela Vara, o que promete mais celeridade nos processos.

A Comarca de Alegrete passa a contar com cinco juízes, suprindo uma carência de anos do município.