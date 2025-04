Conab disponibiliza bônus para cinco produtos da agricultura familiar

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) disponibilizou a lista atualizada com o bônus de descontos do Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar (PGPAF), válida a partir de 10 de abril até 9 de maio. Cinco produtos do Rio Grande do Sul estão incluídos no benefício, com destaque para a batata.

Os outros itens disponibilizados pelo RS incluídos na lista são mel de abelha (40,03%), cebola (34,88%), trigo (10,25%), feijão (5,96%), além da cesta de produtos (1,49%), calculada pela média ponderada dos bônus dos produtos feijão, leite, mandioca e milho.

O benefício do PGPAF é oferecido sempre que o valor de mercado dos produtos contemplados fica abaixo do preço de garantia, concedendo descontos nas parcelas do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). Os custos de produção elaborados pela Conab são o principal parâmetro para o cálculo.

Angela dos Santos, produtora rural de Manoel Viana, que produz mel, salientou que esses benefícios são bons, pois no produto final os valores não chegam tão elevados ao cliente.”Recebemos um email no contato da nossa empresa, e ficamos felizes, vamos garantir qualidade e preço justo”, completou.

Clique aqui para acessar a portaria com lista com todos os produtos contemplados neste mês e os percentuais de bônus.

Fonte: (Conab)