Conceição, no interior, também realizou desfile nesta Semana Farroupilha

Na manhã de sábado(17), ocorreu na localidade da Conceição mais um desfile em Alegrete.

Neste ano, serão sete ao total. Além deste, que aconteceu ontem, o município já contabiliza dois dias de desfiles cívicos e desfile militar. Nesta manhã ocorre o desfile da Vila do Passo Novo, na sequência na Praça Getúlio Vargas(às 20h), desfile temático e o Desfile do Dia do gaúcho no dia 20.

Na conceição, estiveram presentes o Prefeito Municipal Márcio Amaral, Secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer Rui Medeiros, Vice -presidente do MTG Ilva Borba e o Coordenador da 4ª RT Marco Antônio Souza, além da comunidade escolar da EMEB Murilo Nunes de Oliveira – Polo da Conceição.

Também acompanharam o desfile os vereadores Luciano Belmonte, Fábio Perez e Cléo Trindade coordenador dos Festejos Farroupilha do município, que representaram o Legislativo Municipal, onde todos foram recepcionados pelo Diretor da Escola Murilo Nunes de Oliveira, professor Sandro Barúa.

O Desfile faz parte da programação dos Festejos Farroupilha de 2022 de Alegrete e teve início às 10h, após foi realizada festividades no educandário com a presença dos participantes do evento.