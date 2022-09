Câmara de Vereadores homenageia homens e mulheres com o Mérito Tradicionalista

Na noite desta sexta-feira (16), no CTG Aconchego dos Caranchos aconteceu a Sessão Solene de entrega do Mérito Tradicionalista aos indicados pelas bancadas da Câmara Municipal, como também a entrega do Mérito Legislativo ao Sr. Neuri Tito Quirino Patrão do CTG Aconchego dos Caranchos.

A solenidade teve início após a Missa Crioula realizada no CTG, e, contou com a presença de autoridades, vereadores e de personalidades do meio tradicionalista do município.

Estiveram presentes dentre as autoridades o Vice-prefeito Jesse Trindade representando o Executivo, Vereadores Presidente Anilton Oliveira, Dileusa Alves, João Monteiro, Itamar Rodriguez, Fábio Perez, Bispo Enio Bastos, Moisés Fontoura, Éder Fioravante, Cléo Trindade e Jaime Duarte, além da presença da Vice-presidente do MTG Ilva Borba Goulart, do Coordenador da 4ª RT Marco Antônio Souza, além de prendas e peões dos Festejos 2022 e comunidade alegretense.

Os homenageados do Mérito Tradicionalista foram:

BANCADA MDB

– Anita Marli Costa da Silveira

BANCADA PROGRESSISTAS

– Brasilêncio Dorneles Machado

BANCADA REPUBLICANOS

– Jeronimo da Silveira Marques

BANCADA PDT

– Joel Charão Toledo

BANCADA PT

– Julio Cezar Pules Gediel

BANCADA PARTIDO VERDE

– Olivério Oelsner Coelho

MÉRITO LEGISLATIVO

Neuri Tito Quirino

Após a solenidade, foi oferecido pelo CTG um jantar aos presentes na solenidade.

Fotos: Naiane Albuquerque – Assessoria da Presidência