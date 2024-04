Concurso da Prefeitura já tem banca examinadora definida

Na manhã da última segunda-feira, a reportagem do PAT entrou em contato com o setor responsável pela realização do concurso público em Alegrete. Após longa entrevista, o secretário de administração, José Lúcio Faraco, confirmou a empresa contratada para realização do processo seletivo Municipal.

A empresa será a Legalle Concursos. A prestadora do serviço será responsável por toda confecção da parte avaliativa do processo seletivo. Durante a entrevista, o servidor ressaltou que o edital provisório já foi enviado para a Prefeitura de Alegrete para análise, após isso, o setor responsável reenvia para a empresa e a partir daí a banca irá começar a produção da prova que irá avaliar os candidatos.

O concurso pode ser realizado em qualquer tempo. E se for homologado em 180 dias, antes da eleição, a Prefeitura poderá fazer as nomeações, conforme as necessidades vindouras. Confira os cargos disponíveis no processo seletivo.

Acompanhante Terapêutico: 02 vagas + Cadastro Reserva (CR)

Administrador: 01 vaga + CR

Agentes do PIM/Visitador: 03 vagas + CR

Agentes de Redutor de Danos: 03 vagas + CR

Agente Administrativo: 13 vagas + CR

Agente de Fiscalização: 04 vagas + CR

Arquiteto: Cadastro Reserva (CR)

Arquivista: Cadastro Reserva (CR)

Atendente: 10 vagas + CR

Assistente Social: 03 vagas + CR

Auxiliar de Saúde Bucal: 03 vagas + CR

Borracheiro: 01 vaga + CR

Biblioteconomista: Cadastro Reserva (CR)

Biólogo: Cadastro Reserva (CR)

Bioquímico: Cadastro Reserva (CR)

Contador: 02 vagas + CR

Cozinheiro: 13 vagas + CR

Desenhista: Cadastro Reserva (CR)

Economista: 01 vaga + CR

Educador Físico: 01 vaga + CR

Eletricista: 02 vagas + CR

Eletricista Mecânico: 01 vaga + CR

Enfermeiro: 02 vagas + CR

Engenheiro Agrônomo: 01 vaga + CR

Engenheiro Civil: 01 vaga + CR

Engenheiro Florestal: Cadastro Reserva (CR)

Engenheiro de Trânsito: Cadastro Reserva (CR)

Especialista em Educação Especial: 01 vaga + CR

Especialista Professor de Libras: 01 vaga + CR

Especialista em Educação Supervisão Escolar: 01 vaga + CR

Especialista em Educação Orientador Educacional: 01 vaga + CR

Farmacêutico: 01 vaga + CR

Fiscal sanitário: 02 vagas + CR

Fisioterapeuta: Cadastro Reserva (CR)

Fonoaudiólogo: 01 vaga + CR

Gari: 04 vagas + CR

Geógrafo: Cadastro Reserva (CR)

Geólogo: Cadastro Reserva (CR)

Guarda Municipal: 10 vagas + CR

Intérprete de Libras: 02 vagas + CR

Mecânico: 02 vagas + CR

Médico do Trabalho: Cadastro Reserva (CR)

Médico Veterinário: 02 vagas + CR

Monitor para Aluno Especial/Deficiente: 01 vaga + CR

Nutricionista: 01 vaga + CR

Odontólogo: Cadastro Reserva (CR)

Operador de Máquinas: 04 vagas + CR

Operário: 05 vagas + CR

Professor I – Educação Básica: Professor de Educação Infantil: 12 vagas + CR

Professor I – Educação Básica: Professor de Séries/Anos Iniciais do Ensino Fundamental: 14 vagas + CR

Professor II – Matemática – Educação Básica: Séries/Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio: 11 vagas + CR

Professor II – Ciências Biológicas – Educação Básica: Séries/Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio: 06 vagas + CR

Professor II – Português/Literatura – Educação Básica: Séries/Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio: 04 vagas + CR

Professor II – Arte – Educação Básica: Séries/Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio: 01 vaga + CR

Professor II – Ciências Biológicas – Educação Básica: Séries/Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio: 01 vaga + CR

Professor II – Ciências Sociais/Sociologia – Educação Básica: Séries/Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio: 01 vaga + CR

Professor II – Ensino Religioso – Educação Básica: Séries/Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio: 01 vaga + CR

Professor II – Educação Física – Educação Básica: Séries/Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio: 01 vaga + CR

Professor II – Filosofia – Educação Básica: Séries/Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio: 01 vaga + CR

Professor II – Espanhol – Educação Básica: Séries/Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio: 01 vaga + CR

Professor II – Física – Educação Básica: Séries/Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio: 01 vaga + CR

Professor II – Geografia – Educação Básica: Séries/Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio: 01 vaga + CR

Professor II – História – Educação Básica: Séries/Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio: 01 vaga + CR

Professor II – Inglês – Educação Básica: Séries/Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio: 01 vaga + CR

Professor II – Química – Educação Básica: Séries/Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio: 01 vaga + CR

Psicólogo: 03 vagas + CR

Psicopedagogo: 04 vagas + CR

Soldador: 02 vagas

Técnico em Contabilidade: 06 vagas + CR

Técnico de Controle Interno – Contador: Cadastro Reserva (CR)

Técnico de Controle Interno – Administrador: Cadastro Reserva (CR)

Técnico de Controle Interno – Economista: Cadastro Reserva (CR)

Técnico de Controle Interno – Assistente Jurídico: Cadastro Reserva (CR)

Técnico de Enfermagem: 08 vagas + CR

Técnico de Informática: Cadastro Reserva (CR)

Técnico em Agropecuária: Cadastro Reserva (CR)

Técnico em Prótese Dentária: 01 vaga

Técnico em Saúde Bucal: 02 vagas + CR

Técnico em Segurança do Trabalho: 01 vaga

Terapeuta Ocupacional: Cadastro Reserva (CR)

Tesoureiro: 01 vaga

Turismólogo: 01 vaga + CR

Zootecnista: Cadastro Reserva (CR)