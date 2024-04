Prédio da nova sede do SAMU está pronto, mas faltam equipamentos e técnicos

Na última quinta-feira (28), ocorreu a entrega da obra da segunda base da SAMU no bairro Joaquim Fonseca Milano. A obra durou cerca de um ano e teve sua entrega planejada para melhorar o atendimento à população alegretense que por muitas vezes reclamava da eficiência do serviço.

O prefeito Márcio Amaral e o vice, Jesse Trindade, além da secretária de saúde, Nidiele Benevides, marcaram presença no evento. A reportagem do PAT apurou que a funcionalidade do prédio não está totalmente habilitada. O local ainda não está mobiliado com as estruturas da área da saúde, e por isso que uma previsão de data para o funcionamento da base, não pode ser definida, disse servidora pública.

O processo de cercamento do local deve iniciar nos próximos dias. Segundo apurado, já existe uma ambulância regulamentada e a disposição da nova base, porém, sua utilização está condicionada com o pleno funcionamento das instalações. O custo total da obra girou em torno de 260 mil reais.

Atuarão no local 6 motoristas e 6 técnicos em enfermagem terceirizados, os profissionais ainda não foram contratados. A nova ambulância será responsável por auxiliar todo o Município capacitando e agilizando o serviço anteriormente já prestado. O processo de regulamentação da SAMU seguirá a nível Estadual, ou seja, ao realizar a primeira chamada será destinado a Porto Alegre e logo após encaminhado a base da cidade da ocorrência.