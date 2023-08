Concurso público para o Ministério da Agricultura vai ofertar 520 vagas

Em nota, a pasta informa que já foi formada a comissão especial que vai definir os requisitos e etapas do concurso público.

Deverão ser ofertadas vagas para os cargos de agente de atividades agropecuárias; agente de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal e técnico de laboratório no nível médio técnico e, para nível superior, auditor-fiscal federal agropecuário; analista em ciência e tecnologia e tecnologista. Os cargos são para atuação no Mapa e no Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Youtuber peruano é assaltado e, sem dinheiro, oferece seus serviços por alimentação e abrigo

A expectativa do órgão é publicar o edital do concurso até dezembro deste ano. As datas da realização das provas devem ser definidas a partir desta publicação. O último concurso realizado pelo Mapa ocorreu em 2017, onde foram ofertadas 300 vagas para Auditor-Fiscal Agropecuário, com mais de 19 mil inscritos. As Portarias MGI nº 2.847 e 2.761, de 16 junho de 2023, do Ministério de Estado da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, são os documentos oficiais que autorizam o Mapa a realizar o concurso.

Foto: reprodução