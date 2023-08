Youtuber peruano é assaltado e, sem dinheiro, oferece seus serviços por alimentação e abrigo

Ele procurou a redação do PAT e falou que foi vítima de um assalto em Buenos Aires, Argentina, quando estava retornando para casa, em Lima no Peru, depois de passar por sete meses no Brasil. Por esse motivo, Nilson encontra-se em uma situação difícil, sem dinheiro e documentos. Ele compartilhou sua história, destacando a jornada como youtuber e sua paixão por explorar diferentes culturas.

Após sua chegada ao Brasil há sete meses, Nilson documentou sua jornada por meio de vídeos sobre cultura e outras experiências em diferentes estados. No entanto, sua tentativa de retorno para Lima, no Peru, foi marcado por um roubo que o deixou sem recursos financeiros, na Argentina. Nilson buscou ajuda na embaixada peruana, mas a assistência que recebeu não foi suficiente para suprir suas necessidades básicas. Me deixaram dormindo toda noite na frente do prédio e no dia seguinte me deram uma passagem para Uruguaiana. De lá, a assistência Social me deu uma passagem para Alegrete – explica.

Ao chegar a Alegrete, Nilson procurou a Assistência Social local, que lhe ofereceu um espaço na casa de passagem, porém, ele expressou preocupações quanto à segurança de seus pertences e optou por não ficar no albergue devido à possibilidade de perder seu último equipamento de trabalho, incluindo uma câmera e mochila com roupas.

Nilson agora pede por auxílio da comunidade local. Ele busca um lugar seguro onde possa montar sua barraca, além de tentar garantir sua alimentação, higiene pessoal e segurança. Nilson ressaltou que está disposto a contribuir, oferecendo serviços de publicidade em troca de abrigo temporário. Com mais de dois anos de experiência como youtuber, ele acredita que pode usar suas habilidades para “pagar”, pelo apoio.

Ele apela à generosidade das pessoas e espera encontrar alguém disposto a fornecer-lhe um espaço seguro e temporário até que ele possa recuperar sua estabilidade financeira e continuar sua jornada até São Paulo, onde espera receber auxílio da embaixada peruana para retornar ao seu país de origem.

Se você deseja auxiliar Nilson Davila durante esse período desafiador, entre em contato através do número 041 98891 – 7778. “Eu estou disposto a trabalhar. Há três dias não tenho onde me alimentar, tampouco onde dormir. Não posso correr o risco de perder o pouco que me sobrou e que é o meu instrumento de trabalho. To desesperado”- concluiu.