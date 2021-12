Condutor bate em muro de residência no bairro Santos Dumont

De acordo com informações no local do acidente, os moradores destacaram que ouviram o estrondo e logo depois o motorista teria se retirado pois estaria com uma criança. Compareceu no endereço, um familiar que falou com os policiais. O veículo ficou na via e seria removido após ocorrência.

A caminhonete Sandero ficou com danos de grande monta na dianteira, assim como, o muro e o portão da residência.

Os familiares dos moradores fizeram uma reivindicação em relação aos recorrentes casos de acidentes naquele local. Um dos netos do casal de idosos que reside na casa que teve os danos no muro e portão, acrescentou que essa é a quinta vez que veículos danificam o muro em razão de colisões. “Já falamos com vereadores, mas não houve retorno. Esse lugar está muito perigoso, até o momento, são danos materiais, porém, pode ocorrer uma tragédia. Contamos, nos últimos meses cinco acidentes com carros, sem falar nas motos. Muitos condutores não respeitam o limite de velocidade e, mesmo com a rotatória os acidente são recorrentes. O pedido é de que tenha um quebra-molas, um redutor de velocidade, algo que possa ser mais efetivo, pois além dos acidentes, nas madrugadas são realizados “rachas”, na Avenida- destacou.

Em meio às dores de perdas e muitos anos depois, Ana está formada

O acidente foi na rua Sergipe. O condutor estaria trafegando na Avenida Inácio Campos Menezes(antiga Avenida Charrua) e teria perdido controle do veículo no momento que estava na rotatória. Não havia informações de outro veículo envolvido.