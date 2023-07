Condutor de 15 anos se envolve em acidente entre carro e moto; uma pessoa ficou ferida

Um adolescente de 15 anos estava dirigindo o carro, por esse motivo, a ocorrência foi realizada na Delegacia de Polícia de Alegrete. O pai do condutor estava na carona. Ambos estavam saindo do trabalho.

Conforme informações apuradas pelo PAT, o condutor de Renault trafegava na Avenida Doutor Lauro Dorneles em direção à Praça General Osório, assim como, o militar que pilotava a Honda. No cruzamento com a rua 20 de Setembro, o adolescente disse aos policiais que foi fazer a conversão à esquerda, quando o motociclista colidiu na lateral do veículo. Com impacto, o militar sofreu ferimentos e foi encaminhado à UPA pelo Samu.

A Brigada Militar atendeu a ocorrência e o registro foi feito na Delegacia de Polícia, pois se tratava de um menor na direção, que consequentemente não era habilitado. O proprietário do carro foi autuado por entregar veículo para um condutor sem CNH. Com licenciamento vencido, o carro seria recolhido ao depósito do Detran.