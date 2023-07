Operação Carrossel prende suspeitos de subtração de 15 mil sacos de arroz em Uruguaiana

Na manhã desta terça-feira (18/07), a Polícia Civil, por meio 2ª Delegacia de Polícia de Uruguaiana, coordenada pelo delegado Wellington Pinheiro, com auxílio de policiais da DRACO, DEAM e 1ª DP de Uruguaiana, deflagrou a Operação Carrossel de Arroz, decorrente de investigação em que se apura a subtração de aproximadamente 15.000 (quinze mil) sacos de arroz de grupo agropecuário da cidade.



Na ocasião, dois suspeitos foram presos preventivamente pela prática dos crimes em empresa de comércio de arroz em Uruguaiana. O prejuízo da empresa pode chegar a mais de R$ 1,2 milhão (um milhão e duzentos mil reais). Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão nas residências dos investigados.



A quantidade de arroz subtraída equivale a aproximadamente 750 toneladas, desviadas durante o período de julho de 2022 a março de 2023, destinadas a algumas empresas de comércio e armazenamento de arroz do município.



Um automóvel de luxo e duas caminhonetes foram apreendidos. Foi decretado ainda o bloqueio de contas dos envolvidos, na ordem de mais de R$1,2 milhão (um milhão e duzentos mil reais), bem como sequestro de outros cinco veículos e apreensão de objetos de interesse à investigação.



Trata-se do maior furto de cargas de arroz da história de Uruguaiana, e um dos maiores da história do Estado do Rio Grande do Sul. O Delegado entende que se tratam de crimes graves, pois envolvem umas das principais atividades econômicas do Estado, o agronegócio, que garante a geração de riquezas, investimento em políticas públicas e reflexos em âmbito nacional.



As investigações continuam no intuito de responsabilizar criminalmente os envolvidos nos crimes em comento e quantificar de forma específica o valor do prejuízo causado às vítimas.