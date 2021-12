Condutores estão se adaptando à nova rotatória no Centro, afirma Secretário

A implantação da segunda rotatória na cidade, nas esquinas das Ruas Venâncio Aires com Tiradentes há nove dias mudou o trânsito no local.

O Secretário de Segurança, Cidadania e Mobilidade Urbana, Rui Alexandre Medeiros, diz que a nova rotatória está sendo bem aceita pelos motoristas. – O objetivo era dar fluidez ao trânsito e isso estamos conseguindo, afirma.

Até o momento, segundo o Secretário não houve registro de nenhum acidente. Ele acredita que os condutores estão tendo mais cautela ao passar pela rotatória, já que ali tinha uma sinaleira e com o novo formato mudou a forma de dirigir, considera. Alguns acostumados com a sinaleira, chegam no local e param com a força do hábito e depois fazem o contorno ou seguem normalmente na via.

A outa rotatória fica no entroncamento das avenidas Tiaraju com acesso a Avenida Ibicuí no bairro Ibirapuitã. Esta, logo que foi implantada gerou muita polêmica. Depois o transito foi se ajustando e os motoristas estão encarando com naturalidade a aquela rotatória.