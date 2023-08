Conferência de segurança alimentar para ajudar a superar desafios nesta área

A política de segurança alimentar já é trabalhada pela Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social que tem um departamento exclusivo para tratar sobre isso. Para ampliar essa ação a pasta realiza a Conferência de Segurança Nutricional, dia 31 no Salão Azul, do Centro Administrativo com palestra de Juliano de Sá do Consea. Com o tema erradicar a fome e a garantia de direitos com a comida, democracia e equidade o evento é destinado aos profissionais da área e servidores que atuam em serviços da Prefeitura.

A Secretaria Iara Caferatti lembra que o município por meio da Secretaria de Promoção Social já realiza um trabalho para garantir a segurança alimentar de muitas famílias, em Alegrete, com a distribuição de 280 marmitas por dia na Cozinha Comunitária, com mais de seis mil por mês e mais a distribiição de 2.680 cestas alimentares, por mês, nos CRAS e mais 500 kits emergenciais.