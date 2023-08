Floriano planta e cuida de árvores frutíferas, em canteiro de avenida, mas os frutos serão da comunidade

A área central de Alegrete é conhecida por não ter árvores e no verão ser tórrida. As que tem, muita vezes, são podadas e até abatidas, porque os galhos estariam atingindo a rede elétrica. Alguns projetos são diferenciados e chamam atenção. Mas, o abnegado senhor Floriano Oleques, 72 anos, que mora no bairro Santos Dumont, é o responsável por este plantio ao longo da Avenida Tiaraju. Só nesta via são mais de 30 pés de cítricos. Ele transformou o canteiro central daquela importante via da Zona Leste. Mudas frutíferas, há dois anos, foram plantadas no local. No auge da seca, no verão passado, elas sofreram, torceram as folhas e incrivelmente mostraram a força da natureza e resistiram.

As mudas já estão bem crescidas e como não houve seca e nem choveu demais, o verde das folhas de pés de laranjas e bergamotas são a mostra que não vai demorar muito para -estarem produzindo as frutas. Resta saber de quem plantou, como serão divididas as laranjas e bergamotas produzidas nos canteiros da rua. O seu Floriano também faz o plantio de hortas e frutíferas em escolas e ruas próximas a sua casa, porque gosta de cultivar legumes, verduras e árvores. É uma rotina diária do idoso que bem cedinho está cuidando do que plantou.

Seu Floriano cuidando das mudas

Há mais dez anos, seu Floriano repete esta rotina de plantar árvores frutíferas e verduras e legumes, porque diz que gosta muito dessa atividae e já adiantou que as frutas vão ser para a comunidade e só pede que as pessoas ajudem a cuidar, porque serão de todos.