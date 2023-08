Projeto de lei de Vereador PP busca acolher, diagnosticar e tratar os fibromiálgicos de Alegrete

Está tramitando na Câmara de Vereadores, projeto de lei que institui a Política Municipal de Proteção dos Direitos da Pessoa com Fibromialgia no município de Alegrete, e dá outras providências. O vereador Itamar Rodriguez(PP) vem conduzindo este tema junto ao Legislativo, há um tempo, com apoio de outros vereadores no sentido de buscar adequar o atendimento aos fibromiálgicos, antes mesmo de aprovar a lei. E no mês de julho foi realizada uma reunião com o Executivo Municipal, informa o vereador, que esteve representado pela Secretária Haraceli Fontoura e técnicos da secretaria.

Ele diz que a situação das pessoas portadoras de fibromialgia, mesmo aqui em Alegrete, é bastante complexa, síndrome reconhecida pela Organização Mundial da Saúde cujo sintoma principal é a dor, que pode fazer parte de várias doenças, o que dificulta o diagnóstico. Com 270 mil portadores da síndrome no RS, uma comunidade que sofre a invisibilidade da doença, que provoca fortes dores disseminadas em diversas partes do corpo, mas que são de difícil diagnóstico e, em função disso, os portadores alternam diferentes especialidades médicas. Eles carregam o peso da invisibilidade, porque em geral não se enquadram na condição de pessoas com deficiência ou incapacidade, o que gera dúvidas até mesmo no acolhimento dos serviços de saúde.