Conferência Municipal de Saúde coloca em pauta carências e prioridades para o município

Com o tema “Garantindo Direitos e Defendendo o SUS, a Vida e a Democracia”, sob o lema “Amanhã Vai ser Outro Dia”, o Conselho Municipal de Saúde realizará o evento a partir das 8h, no Centro Universitário da Região da Campanha, URCAMP.

Saudade do Alegrete| Helton, uma voz a serviço da música gaúcha em Santa Catarina



O presidente do Conselho, José Luiz Machado de Andrade acrescentou que terá o debate de quatro eixos durante a programação da Conferência.



O EIXO I, tem como tema “O Brasil que temos. O Brasil que queremos”; o EIXO II, traz o Papel do controle social e dos movimentos sociais para salvar vidas; o EIXO III vai discutir a “Garantir os direitos e defender o SUS, a vida e a democracia” e para finalizar, o EIXO IV tem com abordagem “Amanhã vai ser outro dia para todas as pessoas”.

Alegrete supera R$ 3 milhões nos dois primeiros meses do ano em repasse do IPVA

As pré-conferências que ocorreram, com a comunidade, no dias que antecederam nas escolas: Francisco Carlos, Emílio Zuneda, Doutor Lauro Dornelles, Waldemar Borges, Polivalente e no CTG Quero Quero no Passo Novo, foram importantes, pois só assim foram construídas propostas para melhorar os aspectos relativos à saúde do Município.

Alegretense, segurança de carro forte, sofreu 8 anos sem um diagnóstico preciso; morreu na quarta-feira

As comunidades dos territórios que cada ESF abrange destacaram os problemas que sentem em atendimentos e serviços em suas áreas. Tudo foi anotado para 10ª Conferência Municipal da Saúde.

O objetivo da Conferência é defender o SUS, a Vida e a Democracia.