Alegretense, segurança de carro forte, sofreu 8 anos sem um diagnóstico preciso; morreu na quarta-feira

Oito anos de um cuidado extremo, atenção incomparável, uma busca incessante para o diagnóstico de uma doença que não foi 100% detectada – assim foi o período que a família de Onir Cavalheiro Moreira Junior, esteve lutando com muita fé devido a enfermidade que o acometeu.

“Ele era um homem trabalhador, muito amado por todos, até que acordou um dia com um problema na visão e desencadeou todo o resto”- descreveu o irmão Alexandre Moreira.

A morte precoce do alegretense aos 38 anos consternou amigos e familiares. Ao falar com o PAT, Alexandre pontuou que eles fizeram tudo que foi possível pelo irmão.

O relato é de que Onir atuava como segurança em um carro forte em Caxias do Sul. Em um certo dia há oito anos, acordou com dificuldade na visão, foi ao médico e o diagnóstico inicial, foi de que estava tudo bem, entretanto, na sequência, perdeu a audição.

Deste momento em diante, a luta começou com intermináveis rotinas de exames, não apenas no Rio Grande do Sul, mas em outros Estados até que foram realizadas punções lombares, encaminhadas para os Estados Unidos.

Todo essa rotina se manteve durante o período em que Onir se manteve em tratamento, e ficou sob os cuidados da família por 24h. “Nunca ocorreu um diagnóstico preciso do que ele tinha. Alguma possibilidade de esclerose múltipla”- acrescenta.

No início da tarde de quarta-feira(22), Onir sofreu um infarto e faleceu em casa. Ele estava na companhia da família que tanto fez por ele e que foi incansável, destacando a mãe.

Além da progenitora, ele deixa irmãos e um filho.

As últimas homenagens a Onir Cavalheiro Moreira Junior, estão acontecendo na Funerária Paraíso, na rua Maximino Marinho, perto do Cemitério. O sepultamento será às 10h de quinta-feira(23), no cemitério Público Municipal, em Alegrete.