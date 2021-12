Confira a fase atual da vacinação contra a Covid-19

Confira os demais grupos e locais

Vacinação com a 1ª dose:

A vacinação com a 1ª dose acontece, a partir das 8h30, para a população de 12 anos em todas as Unidades Básicas de Saúde com salas de vacina. Menores de idade necessitam do acompanhamento dos pais ou responsáveis.

Vacinação com a 2ª dose:

Segundo a SMS, a partir das 08h30, acontece a antecipação da 2ª dose da vacina Pfizer para pessoas que receberam a 1ª dose até 22/10. A vacinação acontece em todas as UBSs com sala de vacina, a partir das 08h30, com intervalo ao meio-dia conforme horário das unidades.

Acontece também a antecipação da vacina da Fiocruz/ AstraZeneca para pessoas que receberam a 1ª dose até o dia 22/10, no PAM e CSU. A partir das 08h30, conforme horário das unidades.

No PAM, há também a vacinação para pessoas que estão com a 2º dose para o dia 17 de dezembro ou em atraso da vacina Butantan/CoronaVac.

Vacinação com a dose de reforço (3ª dose):

Será disponibilizada a dose de reforço para quem realizou a dose única da vacina Janssen. Quem tomou a dose há 5 meses (17/07) ou mais poderá receber a dose de reforço. A vacinação inicia a partir das 13h30 em 4 salas de vacina: PAM, CSU, UBS Rondon e UBS Vila Nova.

A vacinação com a dose de reforço (3ª dose) contra a Covid-19 continua em todas as Unidades Básicas de Saúde com salas de vacina, no PAM e Centro Social Urbano (CSU). Todas as pessoas, com mais de 18 anos de idade, que receberem a segunda dose da vacina contra COVID-19 até o dia 17 de julho poderão ser vacinadas. A dose de reforço será administrada 5 meses após a última dose do esquema vacinal primário dos imunizantes: Pfizer, AstraZeneca e Coronavac.

Imunossuprimidos e pessoas vivendo com HIV/AIDS também poderão se vacinar, nos mesmos locais, desde que tenham recebido a 2ª dose há no mínimo 28 dias e mediante apresentação de atestado ou exame comprobatório. Também receberão a terceira dose profissionais de Saúde com vínculo em estabelecimento de saúde humana.

A vacinação ocorre a partir das 08h30 e para se vacinar é preciso apresentar documento de identidade, CPF e cartão de vacinação.