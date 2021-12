Seminário de benzedeiras e benzedores é hoje no CTG Farroupilha

Nesta sexta-feira(17), das 8h45 às 16h, no CTG Farroupilha, acontece o VI Seminário de Benzedeiras e Benzedores de Alegrete.

O evento é promovido pela Prefeitura de Alegrete, juntamente com a Associação de Usuários, Familiares e Militantes da Saúde Mental de Alegrete (AUFAMISMA).

A iniciativa tem o intuito de integrar as pessoas e debater sobre a utilização de recursos terapêuticos para prevenção de doenças e para a recuperação da saúde. Terá transmissão pela página da Prefeitura Municipal.

Programação

8h45 – Benção dos Benzedores

9H – Mesa Oficial de Abertura – (Prefeito, Câmara, AUFAMISMA, Coordenação do Evento, CTG Farroupilha, Representante do Governo do Estado – Cézar Oliveira)

9h30 – Apresentação do Projeto Fluir Alegrete (Nadia mileto/Márcia Amaral)

9h45 – Manifestação da Frente Parlamentar das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) – Live Deputado Federal Giovani Cherini (PL) / Presidente)

9h50 – Manifestação do Prof. Dr. Ricardo Monezi – (Atuação nas PICS/MS )

10h – Manifestação da Coordenação de PICS DE PORTO ALEGRE – Dra. Márcia Jacobsen)

10h15-Apresentação do Projeto “Benzedeiras e Benzedores no SUS” – Secretária de Saúde Haracelli Fontoura/Mariana Santos (Diretora da Atenção Primária em Saúde)

10h30 – APRESENTAÇÃO “Proposta de uma “Rota das Benzedeiras e Benzedores do Baita Chão Secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo – Caroline Figueiredo

10h45 – Benzedeiras e Benzedores Do Rio Grande – Escritora e Folclorista Elma Sant’anna

11h05 – “A ressignificação das Práticas Tradicionais do Povo Gaúcho”(Psicanalista Iolanda Oliveira)

11h25 – Cézar Oliveira – Cantor/Compositor – Adido Cultural do Governo do Estado

12h00 – Apresentação Musical Cézar Oliveira e Artistas do Baita Chão;

12h30 às 13h30 – INTERVALO DE ALMOÇO

13h30 – Dançando as “Mães Antigas” – a Dança Circular Sagrada com a Focalizadora Maria Izabel Ziani

14h – Homenagem às benzedeiras que partiram (Dona olga, Vó Tina, Vó Gena – Filme com depoimento das mesmas)

15h30 – Roda de depoimentos de benzedeiras e benzedores (Coordenação dos Benzedores do Projeto Fluir Alegrete – Felipe Gerúntio, Otacílio Ribeiro, Terezinha Veloz)

16h – Bênção de encerramento– (Benzedores presentes)

Durante toda a realização o evento terão benzedores benzendo os participantes e bancas com produtos da nossa terra, além dos livros de Elma Sant’anna