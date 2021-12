Nova sede da Defensoria Pública de Alegrete é inaugurada oficialmente

A Defensoria Pública em Alegrete desde janeiro deste ano presta atendimento em novo endereço. O prédio na Rua Tamandaré é um novo espaço dotado de acessibilidade e possui espaço adequado para atender os assistidos, além de salas dos estagiários e colaboradores da Defensoria, banheiro adaptado e os gabinetes das defensoras públicas Amanda da Gama e Silvana Lectzow dos Santos.

A inauguração oficial que não pode ser realizada antes em virtude da alta da pandemia, foi realizada no início da tarde da ultima quinta-feira (16).

A solenidade contou com diversas autoridades do município e do RS. O Defensor público geral do estado, Dr. Antônio Flávio de Oliveira, acompanhado do presidente da Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Estado do RS Dr. Mário Silveira Rheigantz e Defensor Público Corregedor Dr. Antônio Augusto Korsark representando a Corregedoria Geral do RS estiveram em Alegrete para inauguração.

Solenidade foi bastante prestigiada por autoridades

Defensores, promotora Luiza Losekan e Juiz Dr. Rafael estiveram presentes

O prefeito Márcio Fonseca Amaral juntamente com o Procurador do Município Dr. Daniel Rosso e a secretaria de meio ambiente Gabriela Segabinazzi compareceram na solenidade. O Juiz de Direito da Comarca Dr. Rafael Echevarria Borba, representou a presidência do Tribunal de Justiça do RS. A diretora da Promotoria de Justiça Dra. Luiza Trindade Losekan, representou o Procurador Geral de Justiça Dr. Marcelo Dornelles, além do Comandante da Brigada Militar de Alegrete Capitão Jean Quatrin e a delegada de polícia titular da DP e DPPA de Alegrete Fernanda Graebin Mendonça marcaram presença no ato.

O deputado estadual Frederico Antunes representou a Assembleia Legislativa, bem como a presença dos vereadores Luciano Belmonte e João Leivas. Ainda estiveram presentes representantes da OAB/Alegrete.

Em sua manifestação o Defensor Público Geral do Rs, Dr. Antônio Flávio Oliveira iniciou agradecendo o Juiz Rafael pelo acolhimento da defensoria no prédio do Fórum. Segundo ele 90% das defensorias gaúchas operam ainda dentro do Judiciário. Destacou que a cidade de Alegrete possui uma sede própria e cada vez mais prioriza o bom atendimento à comunidade.

Dr. Antônio Oliveira elogiou o novo espaço da sede regional de Alegrete

O presidente da Associação dos Defensores e Defensoras Dr. Mário Silveira Rheigantz, disse que era momento de celebração, pois a defensoria é um lugar da garantia dos direitos dos cidadãos. Agradeceu os presentes e saudou a equipe que lutou bravamente por um espaço próprio na cidade.

O presidente dos defensores e defensoras do RS disse da satisfação da nova sede

Para o procurador geral do município Dr. Daniel Rosso, é uma satisfação enorme a cidade poder contar com um espaço próprio para acolhimento dos cidadãos que necessitam dos serviços da defensoria. Elogiou o trabalho e as novas instalações da entidade.

Procurador destacou o trabalho e elogiou o novo espaço

A Defensora Pública, diretora da regional Alegrete Dra. Amanda Rodrigues da Gama, falou do processo de escolha do local, agradeceu todas pessoas envolvidas na realização do projeto. Mencionou a dificuldade da comunidade e que com o novo prédio a defensoria teve uma autonomia para um maior atendimento aos assistidos em Alegrete.

Diretora da regional Alegrete, Dra. Amanda agradeceu aos envolvidos pela realização da nova sede

O deputado Frederico Antunes disse do compromisso da defensoria em bem atender. Destacou o trabalho realizado no município e falou da importância de Alegrete ter um espaço próprio da defensoria num momento que muitas pessoas buscam apoio para sobreviver, muitas vezes aquisição de um medicamento e reivindicam seus direitos.

Frederico representou a Assembleia Legislativa na solenidade

Durante a solenidade, o defensor público geral do RS, elogiou bastante as novas dependências e destacou a concretização de um sonho. “A Defensoria está bem instalada e bem localizada, circunstâncias que facilitam a boa prestação do serviço público. Considerou o local bem iluminado e arejado, além de muito bonito”, comentou o Dr. Antônio Flávio.

Em Alegrete, a Defensoria prima por atendimentos de demandas cíveis, de família e ações de medicamento quando a pessoa não tem condições de pagar advogado. Também atua na área criminal, atendimento à mulher vítima de violência doméstica e casos relativos à infância e juventude.

Sede fica Rua Tamandaré