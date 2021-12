Definidos os finalistas no Torneio do Palmeiras na categoria livre

Várzea e Verde e Santos são os finalistas da 4ª edição do Torneio do Palmeiras na categoria livre.

No último domingo (12), foram realizada as semifinais da competição. A disputa foi no complexo de campos do Jockey Clube de Alegrete.

A partida entre Santos e Cruzeiro foi disputada e de muito equilíbrio do início ao fim. No tempo normal empate em 3 a 3. Na decisão por pênaltis o Santos foi eficiente e fechou a série em 5 a 4, carimbando vaga na grande final.

Na outra semifinal o Várzea Verde time de melhor campanha no torneio superou o time do Vera Cruz. Com o placar de 2 a 1, o Várzea chegou a grande final da competição.

Várzea Verde na final

Conforme o coordenador Valdir Knierin, a final acontece no próximo domingo (19), às 16hs. O jogo Santos x Várzea Verde ainda não tem local definido. A coordenação deve confirmar o local até a próxima quarta-feira (15).