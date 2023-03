Confira os locais de estacionamento para o Desfile das Escolas de Samba

Share on Email

Autor de feminicídio em 2020 é condenado a mais de 30 anos de prisão

Abaixo, confira os locais disponíveis para estacionamento:

– Para quem deseja estacionar próximo da concentração:

• Pode-se estacionar ao longo da Avenida Tiarajú. Além disso, informa-se que o interior da pista de eventos estará liberado para estacionamento em paralelo, de ambos os lados • Os locais que possuem acesso ao canteiro central (assim como ocorre nas expofeiras) também poderão ser utilizados para estacionamento oblíquo, não havendo obstrução do trânsito na ciclofaixa. • No acesso à Av. Santos Dumont, será possível estacionar em frente ao Museu do Gaúcho. – Para quem deseja estacionar na avenida Caverá ficando próximo da dispersão: • Poderá ser utilizada toda a extensão da Avenida Caverá para estacionamento em paralelo, de ambos os lados. • Quem adquiriu camarotes instalados no lado leste (próximo das estruturas de concreto), poderá estacionar nos campos de várzea, localizados atrás da Praça da Juventude. No entanto, informa-se que o local poderá estar embarrado, devido às chuvas. • Informa-se que será disponibilizado um ponto de táxi com 10 vagas, próximo a Praça da Juventude, bem como a circulação normal do transporte regular por aplicativos.

A prefeitura agradece o apoio da Brigada Militar, que estará patrulhando no entorno do evento juntamente com a Guarda Municipal, e da Polícia Rodoviária Federal – PRF, que estará nos trevos de acesso à BR 290.

Por fim, agradecemos os demais órgãos de segurança presentes no evento, como Polícia Civil, Polícia Rodoviária Estadual – PRE – e o Corpo de Bombeiros.

Se dirigir não beba! Se beber não dirija!