Congresso técnico do Efipan debate regulamento e conduta durante o evento

O evento realizado no plenário Gaspar Cardoso Paines da Câmara reuniu de forma presencial dirigentes do São José, Internacional e Palmeiras, e online dirigentes do Deportivo do Peru Mirko Gonzales e do Grêmio Matheus Menegotto.

A mesa foi formada pelo diretor técnico Moises Fontoura, o presidente da câmara Luciano Belmonte, o diretor administrativo Muhamed e o presidente do clube anfitrião do evento Antônio Fagundes, o Toninho.

Veja as medidas de segurança para o Efipan 2023

Além da presença de profissionais da imprensa, o congresso contou com a participação dos vereadores João Leivas e Fábio Perez e do vice presidente do parlamento vereador Ênio Bastos de forma online.

O vereador Belmonte presidente da câmara saudou os participantes e falou do evento que agrega muito ao município. Já o diretor Muhamed disse da satisfação em realizar mais uma edição do Efipan e agradeceu a presença dos clubes, desejando uma boa competição para todos.

Para o eterno presidente rubronegro o Efipan, a importância do evento ficou comprovada na Copa do Catar, quando 9 atletas que disputaram o mundial, tiveram passagem por Alegrete. Fagundes alimenta o sonho da vila olímpica para melhor acomodar as delegações. Falou do esforço em bem acomodar todos participantes.

Efipan movimenta e aquece economia da 3ª Capital Farroupilha

Os vereadores Leivas e Boca também deram as boas vindas e destacaram a grandiosidade do Efipan. Bocão disse que chegou a hora, agora depois de um ano de preparação o show é com a gurizada, destacou o vereador. Já Leivas reconheceu o trabalho de formação de cidadãos e elogiou o trabalho dos dirigentes.

O coordenador técnico Moises Fontoura leu os principais artigos do regulamento e além da confirmação que as partidas terão dois tempos de 30 minutos cada, houve a troca por 7 substituições possíveis por jogo para cada clube. Os jogos serão realizados no estádio Farroupilha e em caso de necessidade no campo do 6º RCB.

Uma série de conduta para os integrantes da imprensa que devem ser cumpridas quanto ao ingresso no campo, além de normas para os dirigentes técnicos dos clubes que foram limitados em cinco no banco, independente da função.

O congresso técnico definiu o regulamento para toda competição em comum acordo com todas equipes que já haviam recebido o documento. Apenas cinco equipes, haviam chegado no município na manhã desta quarta. As outras quatro são aguardadas para o período da tarde, assegurou a organização.