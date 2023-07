Congresso Tradicionalista Gaúcho movimenta participantes de todo Rio Grande

O evento, que ocorre no CTG Farroupilha, atraiu mais de 1 mil inscritos representando as 30 Regiões Tradicionalistas (RTs) do estado do Rio Grande do Sul. Essa é a segunda vez que o congresso acontece no município, sendo que a primeira vez foi em 1957, quando sediou o 4º conclave.

A magnitude do congresso é destacada pela secretaria de desenvolvimento e turismo, Caroline Figueiredo, que prevê a presença de cerca de 3 mil pessoas ao longo do dia no CTG. O destaque do início das atividades foi a chegada da Chama Crioula, símbolo emblemático da tradição gaúcha, entregue à presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), Ilva Goulart. Em 2024, Alegrete receberá a responsabilidade de sediar a geração e distribuição da Chama Crioula.

Promovido pelo MTG, com o patrocínio da Prefeitura Municipal de Alegrete, o Congresso Tradicionalista busca enaltecer a cultura e a identidade regional. O evento está dividido em duas partes, com diferentes temas para reflexão e discussão. O primeiro é o tema “O Centenário da Revolução Assisista”, que conto com uma palestra ministrada pela professora Andressa Domanski, 1ª Prenda do RS 2005/2006. A Revolução Assisista ou Revolução de 1923 foi um importante evento histórico no estado, e sua análise abordou uma reflexão sobre a cultura e a identidade regional.

O segundo tema é prioritário e envolveu uma apresentação de experiências de ensino da cultura regional nas escolas de ensino fundamental e médio. O projeto “Vivenciar o Tradicionalismo Gaúcho o ano todo” busca fortalecer a integração da cultura gaúcha no ambiente educacional, valorizando tradições e conhecimentos passados ​​de geração em geração.

Durante o congresso, estão senfo promovidas 16 propostas em plenárias, abrangendo diferentes aspectos da cultura e do tradicionalismo gaúcho, como a Semana da Paz, a escolha do Patrono Espiritual do Congresso, o Reconhecimento do Primeiro Rodeio, a definição da Cidade Sede para o Congresso em 2024, a realização do Seminário Estadual de Prendas Mirins, entre outros temas relevantes para a comunidade tradicionalista. Também há na área externa, Feira de artesanato, Praça de Alimentação e uma Exposição mostrando fatos históricos da Revolução de 30.

Alegrete, cidade de história e cultura, possui uma trajetória rica com suas belezas naturais e tradições do pampa. Sede da Assembleia Nacional Constituinte em 1842, onde foi promulgada a primeira Constituição Republicana da América do Sul, Alegrete desempenhou um papel importante durante o período em que o Rio Grande do Sul foi uma República independente, entre 1836 e 1845.

O CTG Farroupilha, local do 71º Congresso Tradicionalista Gaúcho, é uma casa de cultura situada às margens do Rio Ibirapuitã, abrigando diversas atividades sociais, além de cancha de laço e pista de equitação/hipismo.

O evento conta também, com a participação da presidente do MTG, Ilva Goulart, do Prefeito Márcio Amaral, do Vice-prefeito Jesse Trindade, de autoridades municipais e regionais, além de Conselheiros do MTG/RS e Prendas e Peões do Rio Grande do Sul.

Com a união de tradição, cultura e história, o 71º Congresso Tradicionalista Gaúcho em Alegrete promete ser um evento vivido, refletindo sobre a identidade regional e o papel das tradições gaúchas na educação e na sociedade atual. A realização do congresso em Alegrete reforça o compromisso de preservar e celebrar as raízes culturais e históricas do Rio Grande do Sul, mantendo viva a tradição dos gaúchos.